切割「禿子」遭韓粉謾罵 酒吧老闆怒：一堆挺XX的來543

2019-02-19 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜17日在一家酒吧開直播，不但嗆聲「全台灣人都欠高雄人」，還邊喝調酒邊介紹高雄酒吧指南，但其中一間被介紹的酒吧「ヒゲMasa」發出聲明，強調「禿子」的直播影片與他們店家無關，列入指南一事也未告知；酒吧事後又再度發聲明指「已經有一推挺XX的人來543了，希望這些人用正常邏輯來看事情」。

高雄酒吧「ヒゲMasa」今在官方臉書表示，前晚「禿子」的直播影片手拿的高雄酒吧指南與他們店家「ヒゲMasa」完全沒任何關係，這是部落客和他的事，根本沒告知店家，自己也是看到新聞才知道。

沒想到韓粉得知店家切割韓國瑜的消息後，生氣的湧入「ヒゲMasa」臉書留言謾罵店家，「被我們韓總拿來騙人是抬舉你，你吱吱要懂得感恩好不？」、「絕對不會去的，放心好了！」、「酒吧指南講到你們有不好嗎？有需要把韓市長臉用這樣嗎？！？」、「Po這種文 內容用字遣詞 亂P圖 還想裝中立？」

事後「ヒゲMasa」再度發出聲明表示，感謝部落客之前製作的goole高雄酒吧地圖，這沒話說！但今天要用市政府或市長個人的宣傳直播介紹也好，至少也要經過店家的同意吧？就是因為現在很多人只會選邊站，所以當然要出來澄清說明一下！「不然是不是我們要被貼上只挺ＸＸ的店家？？」

「ヒゲMasa」不滿的說，「還有事件歸事件，已經有一推挺XX的人來543了！總之請你們用正常邏輯來看清楚這事件！感謝來給我們加油打氣的朋友！」

而據《三立新聞網》報導，老闆Masa表示，高雄酒吧指南被「禿子」沒有告知的情況下，逕自拿去使用讓他們感到很無奈，表示「因為現在韓粉的狀況，我們不想被貼標籤」，他也強調「我們就不是挺禿子的」，直言被拿來當免費行銷覺得很不受尊重。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/