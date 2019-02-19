精神鑑定成犯罪保護傘？ 立委籲修法施以保護管束

2019-02-19 16:05

〔記者蘇芳禾／台北報導〕一名婦人持刀砍傷護理師獲判無罪，民進黨立委陳靜敏今天召開記者會呼籲，司法部門應重視人民的擔憂，有些個案會在精神病的保護傘下，對醫護安全造成影響，她希望別讓「精神鑑定」變成「免責條款」，盼參照德國法律對保護管束的規定，研議修法可能性。

陳靜敏舉最近幾起案例指出，台中榮總嘉義分院護理師遭到婦人刺殺，造成多處刀傷，緊急搶救才保住性命；台南一名老婦遭男子持報夾瘋狂似地猛打，男子自稱有思覺失調症，大家已經學會好像喊這個口號就可以得到安全保護。

陳靜敏指出，106年5月醫療法就已經修法希望達到醫療暴力零容忍，但是根據衛服部醫事司最新資料顯示，只有5%遭到衛生局行政處分、39%移送司法審理；地檢署偵辦違反醫療法偵查（107年），其中獲不起訴為35.9%、緩起訴為5.9%、起訴為47.19%。以此案為例，加害人即經精神鑑定結果，認定其在當下因精神障礙，致不能辨識其行為違法，及欠缺依其辨識而行為之能力，因此判無罪。

陳靜敏說，從小燈泡、兒虐到這次護理師被刺的事件，都顯示我們的社會安全網出現漏洞。如果醫療法要保障醫療人員安全，但卻在進入法律程序後，因為「刑法」第十九條對「心神喪失」的免刑規定，往往讓精神病患的行為無法入罪。

陳靜敏呼籲司法部門，不要讓精神鑑定變成免責條款，可參考德國方式，要求行為人進入特定機構接受治療和管束，保護管束時間甚至比刑法判罪時間還要長。

對此，與會的衛福部醫事司副司長廖崑富表示，為了保障醫療人員不受到任何脅迫，阻礙醫療行為，一旦違反，可以處3萬到5萬罰款，若涉及刑事責任，也會也會移送司法機關偵辦。

被問到如何讓精神鑑定不被濫用？法務部檢察司科長鍾瑞楷回應，精神鑑定屬於法官職權，不過若精神鑑定不符合社會期待，未來可能會跟司法院、衛福部研議，對於鑑定過程或結果，是否有需要調整的地方，或是可以做得更好的地方，那務必讓民眾對精神鑑定的過程和結果更有信心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/