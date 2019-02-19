韓國瑜怨前瞻計畫要改寫 林佳龍這樣回應…

2019-02-19 11:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長韓國瑜周日深夜開直播抱怨「高雄前瞻計畫全要改寫」，交通部長林佳龍今天澄清，沒退回重審，是徵詢對於高雄捷運延伸案推動的意見，高雄市也已函覆，目前按照程序在進行中。「韓市長應是不小心說錯了，韓市長後來也澄清了並不是所有前瞻計畫都退回，事實上也沒退回重審。」

高雄市長韓國瑜周日深夜開直播抱怨「高雄前瞻計畫全要改寫」，遭到行政院長蘇貞昌回擊，那是前院長賴清德時期，尊重高雄市換市長，行文詢問是否繼續補助高雄岡山捷運的建設案。

林佳龍今天在立法院受訪表示，國家的重大建設，在選舉後、交接前的這段期間，一些審查的程序會尊重新當選的首長，這是正常的行政程序，韓國瑜應是不小心說錯了，韓市長後來也澄清了並不是所有前瞻計畫都退回，事實上也沒退回重審，而是徵詢對於高雄捷運的延伸案，高雄市也函覆了，目前按照程序在進行中。

至於近來部分物流業者取消假日服務，使得許多農民擔心會可惜了新鮮蔬果，林佳龍說，農民很辛苦，若假日沒做蔬果的配送，可能就會腐爛、浪費，經過與物流業者的協調，業者很樂意幫忙，其中有2家業者會重新收件，另外2家則是用預約的方式來辦理。

林佳龍也強調，也會做好對物流司機權益的保障，不管是排休或是加班的相關規定，都會督促業者加以落實。

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