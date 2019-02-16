稱韓國瑜是可敬對手 李亞萍：還好他不是跟余天選

2019-02-16 14:45

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區（三重）立委補選，民進黨參選人余天今和太太，同時是婦展會會長的李亞萍出席新北市黨部婦展會三重分會春酒。談到韓流旋風恐影響立委補選選情，李亞萍笑稱，「他（韓國瑜）是一個非常可敬的對手，但還好他不是余天的對手。」

余天今和李亞萍參加婦展會三重分會春酒，面對國民黨參選人鄭世維可能找北、中、南藍營大咖輔選，李亞萍表示，「他（韓國瑜）是一個非常可敬的對手，還好他不是余天的對手，韓流來了能增加熱鬧氣氛，讓大家不要忘記3月16日要多多出來投票。」

余天坦言，補選投票率其實一向都很低，雖然現在已經跑了大概1個多月，大部分三重市民都知道有這個補選行程，但還是有人搞不清楚問他「啊不是都選過了嗎？」

余天也說，其實韓國瑜若真的來，可以把三重這場選舉炒得更熱，讓所有人知道這裡在選舉，讓更多人出來，投票率可能會增加。

此外，先前傳出余天為競選開銷賣掉5棟房子，李亞萍甚至罵他「又老又窮」，余天表示，此次補選就盡量省，因為沒有時間去募款。

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