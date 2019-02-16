蘇貞昌逛書展 狂買這20本書

2019-02-16 13:45

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午到台北世貿一館參訪「2019台北國際書展」，他狂買了20本書，行政院公布蘇揆的購書清單，包括「看見龍山寺」、「三國演義（新版）」等各類書籍，其中水滸傳有上下冊，九藏喵窩角色故事繪本有3本，加起來共20本書。

蘇貞昌說，各種類型的書他都喜歡，「大書、小書、硬書、軟書我都喜歡看，有時間就看。

蘇揆的購書清單如下：

我們的帽子（精裝）

大人的物理學：從自然哲學到暗物質之謎（平裝）

台灣最美的地方：國家公園地圖

為社會而設計（平裝）

Drawdown 反轉地球暖化100招

看見龍山寺（精裝）

楚亡：從項羽到韓信（平裝）

三國演義（新版）（平裝）

水滸傳（上下冊）

終戰那一天：臺灣戰爭世代的故事

億萬年尺度的臺灣：從地質公園追出島嶼身世

廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們

我們的島：臺灣三十年環境變遷全紀錄

克雷的橋（平裝）

無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人

美國的反智傳統：宗教、民主、商業與教育如何形塑美國人對知識的態度？

九藏喵窩角色故事繪本（3本）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/