禁韓國瑜與中簽協議？ 王金平：政府不要預設立場

2019-02-16 13:20

〔記者陳昀／台北報導〕陸委會日前要求高雄市長韓國瑜3月訪中時不應簽署涉及人民權利義務的協議，對此，有意代表國民黨角逐2020總統大位的前立法院長王金平，今天在臉書「台灣公道伯」發文呼籲政府不要預設立場嚇阻、放話，應該積極鼓勵兩岸的城市交流，也不該民進黨赴中就是「破冰」、國民黨去就是「賣台」。

王金平指出，去年韓國瑜參選高雄市長的最大政見就是「貨出去、人進來、高雄發大財」的經濟承諾，這也是高雄市民對市長的期許，如今中央政府的「警告」，等於是否定89萬的高雄民意。

王金平認為，中央政府對於地方政府要推動兩岸間的城市交流或經濟投資，應該持輔導鼓勵態度；過去民進黨執政縣市長也曾多次前往大陸宣傳觀光、農產品等，他認為，並非民進黨去就被譽為「破冰」、國民黨去就是「賣台」，應該將重點放在「雙方確切的交流成果」。

王金平呼籲中央政府，不要有預設立場，若擔心地方政府違法，應該積極輔導，任何事先放話或預先嚇阻，都只是讓問題複雜化。貼文還用hashtag強調，重點是解決問題，不是解決提出問題的人。

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