陳其邁高唱《倔強》 嘆「高雄代言人從五月天變成白冰冰」

2019-02-15 20:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院今天開議，在結束白天嚴肅的質詢後，晚間在議場外架起舞台，舉辦「新春團拜公益音樂晚會」，一改以往互道恭喜的團拜制式場面。除了立院4黨團，行政院長蘇貞昌也帶領行政團隊參加，他在致詞時表示，晚上歡樂氣氛，也讓早上開議時，他沒有受到特別為難，就順利上台。

晚會由行政院副院長陳其邁、立法院副院長蔡其昌組成「霜『其』淋二重唱」開場，兩人合唱五月天的《倔強》，不過，開唱前，蔡其昌先抖出陳其邁根本沒準備，陳其邁則感嘆，「五月天原本是高雄代言人，現在變成白冰冰，立法院可以請五月天當代言人。」

蔡其昌說，他看到節目表，大家都是唱「自己那個時代」的歌，他原本也想唱，陳其邁接著搭腔，「跟白冰冰一樣」。兩人唱《倔強》時不斷落拍，唱完後還自嘲，第一組就這樣，後面要上台的委員可以安心，陳其邁則對蔡其昌說，「以後你還是唱白冰冰啦！」

高雄市長韓國瑜最近把兩岸關係形容為「你儂我儂」，國民黨立委陳宜民及林奕華就唱老歌《你儂我儂》，國民黨立委吳志揚則表演薩克斯風；親民黨立委李鴻鈞高唱《愛你一萬年》，歌手出身的時代力量立委林昶佐則請來「超級紅人榜」的陳美玲一起合唱《暮沉武德殿》、《烏牛欄大護法》。

蘇嘉全說，這是有史以來第一次，在議場前面看到各黨各派能這麼平和坐著、一起歡唱同樂，而近來頻頻發生虐兒事件，這次舉辦公益音樂晚會，也特別為社福團體募集資源。

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