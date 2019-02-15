未來將設立罷工預告期？蘇貞昌：尋求最大共識再行動

2019-02-15 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕歷時7天、4度協商的華航機師罷工，終於在昨天落幕。而有關是否設立「罷工預告期」制度，行政院長蘇貞昌今（15）日指出，由於各界看法差異極大，會再請勞動部了解各方意見，在整合後，有最大共識才有行動。

綜合媒體報導，此次華航機師罷工自8日上午6時啟動，過程曲折，甚至熬夜談判。終於在昨14日晚間，勞資雙方針對5大訴求達成共識，罷工才正式宣告落幕。至於華航於罷工期間，共取消214個航班，直接營業損失約5億元、約3萬名旅客受影響。

今下午在立法院在施政總質詢時，民進黨立委陳亭妃提問，罷工預告期目前在各國間制度差異極大，國內的交通部、勞動部、消保處意見也不一致，學者專家、勞團看法分歧，行政院對此又是甚麼態度?

對此蘇貞昌答覆，如果勞資爭議牽涉到交通、大眾生活，且影響巨大時，社會也不容許因勞資爭議無解，而造成過大影響。因此須了解各民主國家，在面對勞資爭議時如何處理，勞動部也正在往尋求最大共識、不失偏頗的方向努力。

對於罷工預告期的設立，民進黨立委林靜儀認為，若有一個合理的預告期，一方面可以舒緩大家對工會的指責，也可以爭取更多支持。

國民黨立委蔣萬安則表明反對，他認為民進黨是想刻意模糊並轉移爭議焦點，設立罷工預告期很可能扼殺勞工行使罷工權利。

蔣萬安表示，在台灣能順利行使罷工權已非常困難，若在立法增加罷工須預告，在沒有其他配套措施下，未來勞工若要爭取權益，恐怕難上加難。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/