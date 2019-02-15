藍委質疑高官赴中管制針對馬吳 蘇揆：牛頭對馬嘴

2019-02-15 18:13

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天到立院接受總質詢，國民黨立委江啟臣質疑，政院提案修法限制，延長退休高階將領、政務官赴中國年限，是針對前任正副總統馬英九、吳敦義，蘇貞昌反駁，這是「牛頭對馬嘴，根本搞錯」，15年針對行為管制，身分出境管制仍是3年。

江啟臣質詢時問及政院提案修正兩岸人民關係條例，規範退休高階將領及政務官赴中國管制15年，又被立院民進黨團列為優先法案，是不是擔心馬、吳訪問中國？

蘇貞昌表示，只要符合規範，他完全不擔心，但外界質疑這項修法是針對馬吳，就是「牛頭對到馬嘴，根本搞錯」。他指出，現在規範的是參加中國官方舉辦的「政治性活動」，其規範對象為退離職未滿15年的高階官員及將領，並非赴中許可管制期限由3年延長至15年，身分出境管制並沒有改。

對於江啟臣追問何謂政治性活動？蘇貞昌表示，如果要舉最明顯、舉國公憤的例子，那就是當過高官或退將的人，去中國國家主席習近平的儀式上跟習近平唱國歌。

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