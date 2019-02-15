行政院資安長 副閣揆陳其邁兼任

2019-02-15 16:04

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天下午宣布，行政院長蘇貞昌在14日核定，行政院資安長將由行政院副院長兼任，負責統籌國家資通安全政策，同時目前行政院副院長也是行政院國家資通安全會報召集人，負責督導會報辦理跨部會資通安全事務的協調，據悉，陳其邁也將督導行政院各部會的資安，至於行政院院本部的資安長，則已指派由常務副秘書長宋餘俠擔任。

行政院表示，由陳其邁兼任行政院資安長，這項人事任命，將有助發揮由上而下貫徹政府機關落實資安政策的力道。

行政院指出，「資通安全管理法」已於今年1月1日起施行，依該法第11條規定「公務機關應置資通安全長，由機關首長指派副首長或適當人員兼任，負責推動及監督機關內資通安全相關事務」，目前各機關依上述規定，皆須設置機關各自之資安長，目前各機關的資安長多由副首長兼任，行政院因屬政府機關一員，依法亦設置行政院院本部資安長，並已指派由常務副秘書長宋餘俠擔任，負責推動及監督行政院內部資通安全相關事務。

行政院表示，透過行政院資安長及各機關資安長的設置，政府資通安全事務將在此分層負責架構下，循序落實與推動，對於跨機關的資源整合與協調，也將更易於推動與執行。

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