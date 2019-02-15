吳敦義倡兩岸和平協議 公民團體批出賣台灣

2019-02-15 13:47

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨天接受媒體專訪時提及，國民黨未來重新執政將有權依照「兩岸人民關係條例」與中國洽簽兩岸和平協議。對此，經濟民主連合、台灣守護民主平台等公民團體今天到立法院前開記者會，痛斥吳敦義所言是出賣台灣的主權與民主，並公布民間版「條約締結法修正草案」，針對我國與中國的政治談判加以規範，並呼籲政府建立民主防衛機制，拒絕和平協議的陷阱。

經濟民主連合召集人賴中強指出，2011年時任總統馬英九曾承諾，倘未來推動「兩岸和平協議」必先交付人民公投決定，時任副總統吳敦義現在卻直接跳過這個民主程序，拿「兩岸人民關係條例」來簽和平協議，就是重演服貿協議慘劇，屆時國民黨只要主張和平協議內容不涉及法律修正，就能比照服貿協議「備查通過」，只是被出賣的換成台灣的主權與民主。

賴中強表示，「中共18大政治報告」白紙黑字寫著「協商達成兩岸和平協議」是要為「豐富『一國兩制』實踐和推進祖國統一」，因此中國簽署和平協議是為了將台灣鎖進「同屬一個中國，終極統一」的牢籠裡，為此，經民連推動「條約締結法修正草案」，要嚴格規範台灣與中國間政治談判，比照修憲程序。

中原大學財經法律系副教授徐偉群也說，中國國家主席習近平年初發表的「習五點」倡議兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士展開民主協商，是為了把台灣政黨代表拉進北京人民大會堂，參加「中國人民政治協商會議」或「中國人民和平論壇」，這是在分化、瓦解台灣的憲政民主秩序，我國必須有因應對策。

台灣守護民主平台會長邱文聰指出，草案在事前民主監督方面，有鑒於政治條約及政治談判的高度敏感性，總統應先提出締結計畫，並比照修憲程序、公投通過，方可啟動雙邊談判，且要保證我國的主權地位及國際人權公約保障等。

事中民主監督方面，負責議約的機關與授權代表需向立法院報告，若無法依計畫進行，總統、立院有權終止協商，並經總統核定、國會報告、立院各委員會審查；最終，事後必須接受立院會審查，並於公告半年後交付公民複決。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/