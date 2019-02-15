此一時彼一時 吳敦義曾將「和平協議」黨綱 改為「和平願景」

2019-02-15

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨天提及未來執政時，可與對岸洽簽兩岸和平協議。不過，就在前年吳敦義甫當選黨魁後，國民黨中常會就通過黨的新政策綱領草案，把前主席洪秀柱時代的黨綱內容「和平協議」四字，改為「和平願景」。

有關兩岸和平協議最早出現在二○○五年「連胡會」發布的新聞公報，其中「五大願景」的第二點指出，要促進「正式結束兩岸敵對狀態」，達成和平協議，建構兩岸和平穩定發展架構。

直到二○一一年十月，準備競選連任的前總統馬英九一度推出要推動洽簽「兩岸和平協議」，主張在中華民國憲法架構下，以國內民意達成高度共識及兩岸累積足夠互信為前提，在國家需要、民意支持、國會監督等三原則，以及確保中華民國主權的獨立與完整、確保台灣的安全與繁榮、確保族群和諧與兩岸和平、確保永續環境與公義社會等四個確保下，進行「兩岸和平協議」。不過馬英九第二任內，並未與對岸洽簽和平協議。

二○一六年九月，國民黨在洪秀柱擔任黨主席時全代會所通過的政策綱領，明訂「探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性」。二○一七年六月洪秀柱在廈門參加論壇，會見中共全國政協主席俞正聲時，提出兩岸應透過和平協議的簽訂，消除彼此歧見。

當時競選黨魁的吳敦義受訪時的說法是，協議必須要政府對政府，目前國民黨並未執政，因此沒有權力去簽署所謂的協議，海基會才是唯一可以接受政府委託，與中國簽署協議的機構，否則任何簽署協議行為，都是違反法令。

當時另一位競選黨魁的現任副主席郝龍斌則持質疑立場。他在辯論時說，國民黨在兩岸政策上，不僅黨內要有共識，全民也要有共識，絕對不能躁進、盲動、亂動，和平協議要用什麼名義去簽署？目前在現實上是不可能的事情。

今年初朱立倫的岳父高育仁公開主張兩岸應該簽署和平協議，前總統馬英九一月受訪時曾回應，這個問題已經談了很多年，是可以談，但要清楚了解內容及民眾支持度。

朱立倫則回應，現階段希望兩岸能相互交流、和平，讓民眾賺大錢，改善兩岸關係，關於兩岸和平協議等，就讓相關智庫去研究。

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