吳敦義：執政後簽兩岸和平協議

2019-02-15

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨日接受廣播節目專訪時，被問及如果國民黨重返執政，未來是否應與對岸簽署終極版的和平協議？他表示，依照兩岸人民關係條例規定，只有政府或政府授權的機構才有權力簽署協議，如果未來國民黨執政，經過兩岸折衝，國民黨執政的政府就有權力依照兩岸條例與對岸洽簽兩岸和平協議。

主持人還問到是否應該恢復「國統綱領」，吳敦義回應，「國統綱領」並沒有廢掉，「那只是現在當局閉口不談」，「國統綱領」還在那兒，「原創者」前總統李登輝也還在，「誰有資格廢掉？只是避而不談。」

「或統或獨，都為台海掀波濤」

對於主持人詢問，國民黨的兩岸政策是否需要調整？吳敦義表示，「基本綱領」不能移動，「九二共識、一中各表」是當年堅定的共識，維持兩岸多年和平穩定發展，有人也講，這是兩岸的「定海神針」，如果沒有一九九二年的共識，不可能開啟兩岸和平穩定發展。

吳敦義並朗讀自己改寫毛澤東「沁園春．雪」的詩詞，「兩岸如此多嬌，引無數英雄競折腰，惟反攻大陸已成歷史，解放台灣又嫌霸道，一國兩制、或統或獨，都為台海掀波濤。俱往矣，數當前明路，和平最好。」

吳敦義還說，現在反攻大陸行嗎？「一國兩制」我們願意承受嗎？現在兩岸已經成熟到統的情況了嗎？而台獨只會為台海掀波濤，這些路現在都不成熟，過去李登輝籌組「國統會」，制定「國統綱領」，還修憲增訂憲法增修條文，明文因應國家統一前，那就是以「終極統一」為基本目標。

國民黨昨日召開立法實務研討會，會中決定由智庫成立「選戰統獨議題因應小組」，以因應民進黨在明年總統大選發動統獨議題時，進行論述攻防的參考。

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