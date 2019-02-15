民進黨：和平協議絕非和平保障

2019-02-15

陸委會：目前不具備推動條件

〔記者蘇芳禾、鍾麗華／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨接受廣播專訪時表示，如果未來國民黨執政，經過兩岸折衝，國民黨執政的政府有權力依照兩岸人民關係條例與對岸洽簽兩岸和平協議。對此，民進黨回應，吳敦義所謂兩岸和平協議絕非和平的保障，台灣主權的鞏固才是維持台海和平及穩定的基礎與關鍵。

陸委會副主委兼發言人邱垂正在例行記者會也說，陸方當前對台作為並未體現和平與善意，而是霸道與蠻橫。近日推動「一國兩制」台灣方案，企圖消滅中華民國。兩岸和平協議是具有高度敏感性的政治議題，需要整體考量國內外區域與國際情勢、台灣內部高度的共識，我方認為目前不具備推動的成熟條件。

立委籲藍營 勿加碼諂媚中國

對於吳敦義的說法，民進黨發言人林琮盛回應，兩岸和平協議不是吳訪問北京之行或贏得國民黨總統初選的通關密語。民進黨立委趙天麟也表示，吳敦義是為了角逐黨內總統候選人向中國傾斜。趙也批吳要把已經被實質冷凍的國統綱領從殭屍堆裡復活，無非是想拿台灣主權換取深藍黨員的支持。

民進黨立委王定宇質疑，西藏與中國簽署和平協議後就被中國解放軍入侵，奉勸國民黨有意大位的人，不要一個比一個加碼諂媚中國。針對吳敦義改寫毛澤東「沁園春．雪」的詩詞，王定宇也諷刺，當時欺騙蔣中正的人就是毛澤東，也讓國民黨一路逃到台灣，吳敦義還沾沾自喜，這讓黃復興的老兵們情何以堪。

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