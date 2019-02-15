想與中國簽和平協議 先看看西藏下場

2019-02-15

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨接受媒體專訪時拋出，若國民黨重新執政，國民黨政府就有權與中國洽簽和平協議。事實上，西藏早在一九五一年就被迫和中國簽訂十七條的和平協議，但和平協議不只無法維持西藏「和平」，解放軍仍持續侵略，最後拉薩只能全民抗暴，西藏精神領袖達賴喇嘛被迫逃出西藏，十幾萬藏人流離失所、百萬人在獨裁中國統治下喪生。

多次血腥鎮壓 百萬人喪生

中國強迫西藏在一九五一年簽訂「中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協議」，保證西藏六十年不變；但換來的卻是中國於一九五九年、一九八九年、二○○八年三次血腥鎮壓西藏，其中一九八九年是由當時擔任中共西藏黨委書記的前中國國家主席胡錦濤下令鎮壓。

今年三月十日是西藏抗暴六十週年，西藏台灣人權連線等團體發起「為西藏自由而騎」行動，號召民眾於三月十日走上街頭遊行，聲援西藏。西藏台灣人權連線理事長扎西慈仁在一月底的行動記者會上表示，西藏可以當台灣借鏡，台灣應看西藏的歷史，「我們根本不相信中共」。

達賴喇嘛在自傳《我的土地，我的人民》一書即披露，一九五六年他接受印度邀請參加佛陀誕生二五○○年紀念活動時，一度想留在印度不回西藏，但當時印度總理尼赫魯找來中國總理周恩來，周恩來親口保證，絕對不會把共產黨那一套「改革」施加西藏人，達賴喇嘛才肯回西藏，但不過幾年，西藏情勢惡化到達賴喇嘛不得不逃亡印度。

大舉移民 拉薩漢人多過藏人

鄧小平曾在一九七九年說，「除了獨立什麼都可以談」，達賴喇嘛為了藏人，開始和中國談判，要求高度自治，放棄追求獨立，但四十年來，談判不僅完全沒有結果，中國到現在還是不斷指責達賴喇嘛是「分裂份子」。另外，北京當局也在西藏境內大搞「漢化」，大舉移民，讓西藏首府拉薩漢人已多於藏人。

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