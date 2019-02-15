港星任達華宣傳高雄醫療觀光 韓國瑜促買房置產

2019-02-15 12:57

［記者黃旭磊／高雄報導］「頭髮比我多太多」！高雄市長韓國瑜請港星任達華宣傳醫療觀光，也透露任若買房置產，將頒贈榮譽市民狀。

「名人帶路-關懷病童，認識高雄醫療觀光」活動今天上午於高雄長庚醫院舉行，韓國瑜當場宣布今年是醫療觀光元年，將努力請全球華人到高雄接受醫療服務，而會場發生插曲，任達華頭髮膨鬆不整，由司儀黃翠蘋幫忙整理，此時，韓國瑜在旁說，為何要找任代言，「因為他頭髮比我多太多。」

任達華近6年來常到高雄跑步、打高爾夫並做健康檢查，認為市區氣溫在攝氏25-30度間，運動流汗，喝開水對健康非常好。而韓國瑜說，聽聞考慮到高雄買房，若成真，將頒贈榮譽市民狀。

任達華表示，健康身體最重要，高雄有中、西醫服務，消費金額不高，常到喝咖啡，運動渴就喝木瓜牛奶，對皮膚非常好。

高雄長庚院長王植熙、高醫院長侯明鋒、高雄榮總、義大及阮綜合等醫院高層到場相挺，而生技公司推廣醫療觀光，已有21個國家患者接受中、西醫治療。

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