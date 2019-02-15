立法院開議首日 全教總要求回復公教補償金

2019-02-15 10:44

〔記者林曉雲／台北報導〕今天是立法院開議首日，全國教師工會總聯合會所屬縣市工會代表近百人今早赴立法院前陳抗，理事長張旭政表示，全教總一向支持合理的年金改革，但改革要公平，現在把補償金切割成，今年（108年）6月30日以前退休者可全領補償金，之後退休者卻一毛拿不到，對在職公教人員顯不公平，不公平改革結果，已讓現行在職約14萬名資深公教人員形成一股怨氣，呼籲政府儘速回復補償金。教委會立委張廖萬堅等人出面接見。

張旭政表示，補償金是由政府預算支出，對退撫基金毫無影響，且改革補償金所節省的經費也沒有倒入退撫基金，顯然砍補償金和基金永續無關，砍補償金降低政府支出、占公教便宜，全教總和所屬各縣市工會強烈要求政府回復補償金，不要「說一套、做一套」。

補償金起於民國84和85年，軍公教年金從不用繳費的恩給制，過渡為需要繳費（（自付35％）的儲金制，並將任職前15年給付率，從本俸的5％降低為本俸二倍的2％（即本俸的4％），為了讓改革能順利過渡，法案因此設計補償金制度，由立法院通過的過渡性措施，但只有民國84年（公）、85年（教）之前擔任公教者才有的補償措施。

全教總抨擊，106年8月9日公布的公務人員退休撫卹資遣法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例卻將補償金做切割處理，在今年（108年）6月30日以前退休者可以全部領取補償金，如是月領而未領足的餘額還可補發。反之在108年7月1日之後退休者，卻一毛錢都領不到，導致同時擔任公教、年資相同者，卻因為年齡不同而有的可以領，有的領不到。

張旭政表示，這種切割做法已是不公平的處理，且軍公教的退休制度設計本有其相同脈絡，年改時將軍人分開處理是因其特殊性，在所得替代率、退休年齡方面另行處理，可被接受，但補償金沒有分開處理的道理，但年改的結果卻是在職公教被取消，在職軍人仍保留，怎能讓在職公教人員服氣？

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