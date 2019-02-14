9個小孩！中市議員吳瓊華育有4子女 還養4狗1貓

2019-02-14 13:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天是情人節，中市議員吳瓊華本身就生育4個小孩，但是卻非常喜歡貓狗這些毛小孩，家中還養了4隻狗1隻貓，其中1隻還是流浪犬，等於冢中有9個小孩，很多人在知道吳瓊華家中有5隻毛小孩，忍不住問，「不會吵翻天嗎」，吳瓊華說不會哦，這些毛小孩可是她的減壓開心果，也都是她的情人。

吳瓊華雖是市議員，平時忙翻天，但相當愛小孩，育有4個小孩，老大20多歲，小的是國中，支持者都覺得吳瓊華在為國家在面臨少子化的問題，貢獻了不少心力，但是吳瓊華不但愛小孩，也愛毛小孩，竟養了4狗1貓，整個家等於是小孩的天地。

5年前，吳瓊華就養了4隻狗及1隻貓，有一天，服務處來了1隻黑色流浪犬，一直待在服務處，吳瓊華因家中有了4隻狗，想說再養1隻真的太多，因此就不敢帶回家，但這隻狗就待在服務處兩天。

吳瓊華便去買饅頭，黑色流浪犬躲在角落，她便餵這隻狗饅頭，這隻狗高興地搖尾巴，讓她覺得很心疼，決定收養此隻流浪犬，並且取名字為饅頭，而當時家中就有5隻狗1隻貓，實在是「人口眾多」。

不過，之後家中其中一隻狗過世，又變成4狗1貓的情形，除了饅頭是混種犬，還有女兒最喜歡的黃金獵犬斑馬、兩隻柴犬麻糬及旺旺。

4隻狗當中，以饅頭最乖，吳瓊華假日會跟著家人帶著眾毛小孩散步，饅頭即使沒有狗鏈，還是乖乖的跟在身旁，但是其他4隻就會到處亂跑，而斑馬最會吃。

吳瓊華表示，擔任民代要4處跑行程，回家後看到自己的眾小孩們，所有的疲憊都一掃而空。

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