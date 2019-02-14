最棒情人節禮物！他送百萬元 嘉惠5校學子

2019-02-14 11:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是西洋情人節，彰化縣伸港鄉5所國中小收的最棒的禮物，伸仁紡織公司董事長白燦榮捐贈5校共計100萬元獎助學金及急難救助金，捐贈金額多年累計逾700萬元。

捐贈儀式今在縣府6樓咖啡藝廊舉辦，伸仁國小直笛隊溫馨的樂曲揭幕，白燦榮人未出席，委由伸港鄉民、前彰化副縣長柯呈枋代表，他把寫著100萬元支票的道具，交給副縣長洪榮章，宣告這筆善款，今後將用在伸港國中、新港國小、伸仁國小、伸東國小、大同國小共5校的學生，主要用途在求學和急難救助項目。

伸港國中校長石興銓說，白董事長捐款動機，希望讓伸港鄉清寒子弟求學無後顧之憂，不因為經濟而中斷學習，救助對象逐步從國小、國中，去年更在彰女成立100萬元獎助學金，甚至更資助伸港校友考上大學後學費與生活費等相關支出，白董事長每年還會到學校分享個人求學與創業經驗，鼓勵學生從逆境中突破困境，為自己努力創造天空。

柯呈枋讚賞白董事長是成功企業家與慈善家，關懷弱勢造福鄉里，於2月14日送百萬獎助學金，比送花、送巧克力更務實，對學生來說是最棒的情人節禮物。

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