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    霹靂遊俠超速？美博物館收藏同款車10多年沒動過 竟收到罰單

    2026/05/18 13:15 即時新聞／綜合報導
    美國伊利諾州博物館收藏的《霹靂遊俠》同款車輛，近來收到紐約市的超速罰單。（圖擷自Volo Museum臉書）

    美國伊利諾州博物館收藏的《霹靂遊俠》同款車輛，近來收到紐約市的超速罰單。（圖擷自Volo Museum臉書）

    美國1980年代經典影集《霹靂遊俠》，由男主角李麥克駕駛搭載人工智慧的霹靂車「K.I.T.T.」四處打擊犯罪，是許多人的童年回憶，伊利諾州汽車博物館收藏了同款車輛，已10多年沒有移動，孰料近來卻收到紐約市的超速罰單。

    《UPI》報導，芝加哥郊區沃洛博物館（Volo Museum）在社群平台發文，指稱他們所收藏的1982年龐蒂克火鳥Trans Am被開罰50美元（約新台幣1582元），罰單寫著其在紐約市海洋大道速限25英里（約40公里）處，開到時速36英里（約58公里）。

    從測速照相機照片可以看到，涉案車輛掛著加州車牌「KNIGHT」，和博物館藏車一模一樣，可能是因此才會誤開罰單。館方強調，這輛車10多年來都沒有在公共道路上行駛過，原本他們還以為是惡作劇，沒想到去紐約市府官網搜索還真的有罰單紀錄。

    對此，博物館打趣地表示可能是飾演李麥克的大衛赫索霍夫（David Hasselhoff）開車去兜風，大衛赫索霍夫現在欠他們50美元了。當然，館方不會繳納這筆費用，已經提出了申訴，紐約市交通局也證實這屬於疏失，將會撤銷罰單。

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