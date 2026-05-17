網尋「長得像朱元璋的娃娃」？ 神人揭曉答案 故宮小編崩潰回覆

網友急尋「長得像朱元璋」的娃娃，真相讓一票網友傻眼。（圖翻攝自Threads）

不懂就問脆！近日一名網友在網路上尋找一隻娃娃，將其描述為「長得很像朱元璋」，隨後有超神網友貼出正解，竟是日本萬代推出的電子寵物塔麻可吉中的「麻每吉」，真相讓全網傻眼。

一名網友在Threads上發問，「在路上看到一個女生背一隻娃娃，印象中是日本一個有出類似電子雞的IP，長得很像朱元璋（頭部黑色身體黃色）。但那隻娃娃的眼睛只有兩個黑點，感覺是特別版本的，很可愛。請問有人知道是什麼嗎？」

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貼文曝光後引來熱議，不少網友爭相猜測，隨後一名網友留言「是塔馬可吉（Tamagotchi，塔麻可吉）的麻每吉（Mametchi）嗎？」沒想到原PO證實「就是他！那隻娃娃的眼睛是完全黑色的版本，但角色是這個樣子沒錯。解惑了！」

不過，大票網友們對這個真相表示不解「這位網友會通靈嗎？怎麼猜到的」、「朱元璋本人也沒想過」、「這個聯想真的是超乎想像，看到答案還是滿頭問號」、「我麻美吉貸款也要告你」。不僅如此，回答甚至釣出故宮小編爆笑回覆「我要瘋掉了我真的要瘋掉了」，不少網友開始敲碗故宮和麻每吉聯名。

日本萬代推出的電子寵物塔麻可吉中的「麻每吉」。（圖翻攝自Threads）

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