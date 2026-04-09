神射手！南韓男童夜市射氣球「一鏢中5球」 神技驚呆千萬網友

南韓男童去夜市玩射氣球，1支飛鏢就射中5顆氣球，神技讓老闆當場看傻，影片也在社群網路爆紅。（圖擷取自@_210208_890106 IG）

「射氣球」在東亞與東南亞各國是很常見的趣味遊戲攤位，不過並非人人都能精準射中。網路最近瘋傳一段影片，一名南韓小男童到夜市玩射氣球，只用一根飛鏢就射破一整排，100％命中率不僅讓攤位老闆傻眼，出神入化的技術更吸引超過1600多萬人朝聖！

IG暱稱「나의 자랑 나의 미래」的南韓網友昨（8）日分享帶兒子去議政府市夜市玩射氣球的趣聞。影片顯示，男童在老闆的注視下，拿起一根黃色飛鏢往前射出，飛鏢先是撞上綠牆，接著往下墜落，結果一口氣將5顆直直排列的氣球刺破，讓現場眾人驚呼連連，老闆雖然一度嚇傻，接著笑著主動跟男童擊掌慶賀。

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對於兒子展現的驚人成果，原PO笑封兒子為「飛鏢之神」（다트의 신）。影片發布後，各國網友紛紛讚嘆男童確實是運氣與實力兼具小神射手，「這小孩開外掛啊」、「大聯盟曲球等級」、「電影都不敢這樣拍」、「這小孩長大後能當奧運國手」、「請告訴我這個神技怎麼練成」、「原本以為是青銅結果是王者」、「老闆好有勇氣站離氣球那麼近」、「今天以後，夜市會瘋狂出現想嘗試的大人們」。

另外，不少台灣網友看到影片則是紛紛以自身經驗吐槽，「台灣夜市老闆：碰到旁邊不算」、「這位老闆滿老實的欸，很多這種攤的飛鏢頭都磨到平掉」、「攤位老闆很正派，台灣夜市的有些飛鏢刺到了還會被汽球彈開」、「在台灣老闆會說這個不算一針一球，然後跟你收被刺破氣球的錢」、「老闆佛心，夜市基本上沒這種鏢跟這麼容易破的氣球，大部分的氣球臉皮都很厚」。

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