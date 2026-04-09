等不到《獵人》完結篇 網笑：真愛就是情比「冨樫」

冨樫義博與其妻子—漫畫家武內直子在推特「放閃」。（圖擷取自@Un4v5s8bgsVk9Xp社群平台「X」）

古人形容堅定不移的愛情用「情比金堅」，而現在有網友在社群平台分享，因為遲遲等不到漫畫《獵人》完結篇，轉而使用情比「冨樫」，來自嘲「山無陵，獵人完，才敢與君絕」。

冨樫義博為漫畫《獵人》的作者，因為痼疾頻頻休刊，在粉絲圈中常有「家祭無忘燒《獵人》」，或是以「庫拉皮卡至今還沒下船」大玩各種哏，這次玩到了「愛情」。如果能有一種愛情是「等獵人完結，就跟妳分手」，就代表這輩子都會在一起。另外有網友化用電影《大話西遊》的台詞「如果非要在這份愛上加一個期限，我希望是獵人完結」。

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細數漫畫「多年未完結」的作品其實不少，其中以「連載50年」至今還沒出現最終話的《玻璃假面》（舊譯：千面女郎）最令婆婆媽媽們心煩，該漫畫改編過動畫、日劇、舞台劇，就是遲遲不完結；另一部也是婆婆媽媽少女時代的《王家的紋章》（舊譯：尼羅河女兒），目前日文版最新進度已經到70集，同樣連載50年。

此外，也有因為意外這輩子無法等到完結的漫畫作品，在台灣因為由林依晨、鄭元暢翻拍台劇爆紅的《惡作劇之吻》，漫畫名為《淘氣小親親》，由於作者多田薰搬家時撞到頭，腦溢血身亡；由漫畫家組合CLAMP創作的《X》因連載期間因發生許多社會悲劇，導致作者與出版社「自主規範」暫停連載，至今無下文。

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