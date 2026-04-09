主人快回來！狗狗「狂按喇叭」畫面瘋傳 網笑瘋：幸好牠不會開車

愛爾蘭一隻白色小狗在車內狂按喇叭，可愛畫面迅速在社群瘋傳。（本報合成，擷取自X）

近期社群平台瘋傳一段令人哭笑不得的影片，只見一輛停在路邊轎車內，兩隻白色小狗正焦急地等待主人，其中一隻似乎已經失去耐心，竟直接跳上駕駛座，雙腳併用猛按喇叭，像是在催促主人「趕快回來！」

根據Fox10報導，這段影片的拍攝地點位於愛爾蘭基拉尼，這隻「沒耐心」的毛小孩按喇叭的架勢十足，節奏感鮮明，路人被這奇景吸引紛紛轉頭圍觀並用手機記錄，而另一隻狗狗則在副駕冷靜觀看，形成強烈對比。

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影片上傳後迅速在全球瘋傳，網友紛紛幽默評論：「我很慶幸那隻狗沒有開車跑掉」、「今天最搞笑的事」、「那隻狗在催促主人快點回來」、「另一隻狗彷彿在說繼續按喇叭，她已經離開太久了！」、「不知道那條狗有沒有因為濫用喇叭而被檢舉」、「如果不是新聞報道，我真會以為是人工智慧」、「車主和駕駛其實是這隻狗」。

不過，在歡笑之餘，也有不少人提醒，雖然畫面有趣，但飼主應避免讓寵物獨自待在車內過久，尤其在氣溫不穩定的情況下，可能導致寵物中暑或發生意外。

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