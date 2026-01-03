為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    它是最早人類祖先？科學研究揭700萬年化石真相：1構造證實會直立

    2026/01/03 10:23 編譯陳成良／綜合報導
    黑猩猩（左）、查德沙赫人（中）與南方古猿（右）的頭骨、尺骨及股骨比對。最新研究發現，700萬年前的查德沙赫人已具備直立行走特徵。（圖取自Scott Williams/NYU）

    黑猩猩（左）、查德沙赫人（中）與南方古猿（右）的頭骨、尺骨及股骨比對。最新研究發現，700萬年前的查德沙赫人已具備直立行走特徵。（圖取自Scott Williams/NYU）

    據科學媒體《IFLScience》報導，科學家於20年前在查德北部的德朱拉卜沙漠發現了外型酷似猿類的化石，這具距今約700萬年前的「查德沙赫人」（Sahelanthropus tchadensis）化石身分爭論多年。近期一項發表於期刊《科學進展》（Science Advances）的最新研究，透過先進3D成像技術分析其骨骼，為其「最早人類祖先」的身分提供了強力佐證。

    股骨構造曝真相 證實具穩定步行能力

    由紐約大學（NYU）人類學系助理教授威廉斯（Scott Williams）領導的研究團隊，針對查德沙赫人的骨骼進行重分析，並與包含著名化石「露西」在內的現生及化石物種進行比對。研究發現，該化石的股骨上具備明顯的「股骨結節」（femoral tubercle），這是人體內最強大的髂股韌帶（iliofemoral ligament）之附著點。

    髂股韌帶的作用在於維持髖關節穩定，是支援雙腳行走不可或缺的構造。威廉斯指出，這項發現強力證明查德沙赫人已具備二足行走能力。雖然查德沙赫人擁有與黑猩猩相近的大腦容量，且大部分時間可能待在樹上採食或尋求安全，但在地面活動時，其身體構造已適應直立行走的姿勢。

    比露西更早400萬年 確立人族演化關鍵

    過去學界對於查德沙赫人的行走方式存在分歧，部分觀點認為其仍與黑猩猩一樣採取指背行走（knuckle-walking）。然而，最新分析顯示，雖然查德沙赫人的腿部比例相對較短、較接近黑猩猩，但其臀部肌肉（臀肌）構造卻與後來的人族（hominin）成員更為相似。

    威廉斯表示，這項分析直接證明了查德沙赫人能夠以兩足行走，顯示二足行走的特徵在人族譜系演化早期就已出現，且是源自於外型與今日黑猩猩相似的共同祖先。這項發現將人類具備直立行走能力的歷史，從著名的「露西」（Lucy）年代再往前推進約400萬年，成為目前已知最古老的人族成員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播