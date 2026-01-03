它是最早人類祖先？科學研究揭700萬年化石真相：1構造證實會直立

黑猩猩（左）、查德沙赫人（中）與南方古猿（右）的頭骨、尺骨及股骨比對。最新研究發現，700萬年前的查德沙赫人已具備直立行走特徵。（圖取自Scott Williams/NYU）

據科學媒體《IFLScience》報導，科學家於20年前在查德北部的德朱拉卜沙漠發現了外型酷似猿類的化石，這具距今約700萬年前的「查德沙赫人」（Sahelanthropus tchadensis）化石身分爭論多年。近期一項發表於期刊《科學進展》（Science Advances）的最新研究，透過先進3D成像技術分析其骨骼，為其「最早人類祖先」的身分提供了強力佐證。

股骨構造曝真相 證實具穩定步行能力

由紐約大學（NYU）人類學系助理教授威廉斯（Scott Williams）領導的研究團隊，針對查德沙赫人的骨骼進行重分析，並與包含著名化石「露西」在內的現生及化石物種進行比對。研究發現，該化石的股骨上具備明顯的「股骨結節」（femoral tubercle），這是人體內最強大的髂股韌帶（iliofemoral ligament）之附著點。

髂股韌帶的作用在於維持髖關節穩定，是支援雙腳行走不可或缺的構造。威廉斯指出，這項發現強力證明查德沙赫人已具備二足行走能力。雖然查德沙赫人擁有與黑猩猩相近的大腦容量，且大部分時間可能待在樹上採食或尋求安全，但在地面活動時，其身體構造已適應直立行走的姿勢。

比露西更早400萬年 確立人族演化關鍵

過去學界對於查德沙赫人的行走方式存在分歧，部分觀點認為其仍與黑猩猩一樣採取指背行走（knuckle-walking）。然而，最新分析顯示，雖然查德沙赫人的腿部比例相對較短、較接近黑猩猩，但其臀部肌肉（臀肌）構造卻與後來的人族（hominin）成員更為相似。

威廉斯表示，這項分析直接證明了查德沙赫人能夠以兩足行走，顯示二足行走的特徵在人族譜系演化早期就已出現，且是源自於外型與今日黑猩猩相似的共同祖先。這項發現將人類具備直立行走能力的歷史，從著名的「露西」（Lucy）年代再往前推進約400萬年，成為目前已知最古老的人族成員。

