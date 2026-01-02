玄關被雪淹沒 日網驚嘆：葛飾北齋畫作重現

日本網友貼出玄關的雪況，有網友驚嘆「好像葛飾北齋的畫」。（圖擷取自@In_a_Sheep社群平台「X」）

受到冬天大氣環流影響，日本多處地方降雪，有些地方甚至因積雪導致道路中斷、交通受阻。1位網友貼出他家玄關的積雪圖，只見門打開後雪湧進來，門外的雪看起來高過一個人，有網友驚呼「一瞬間以為看到了葛飾北齋的畫」。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ひつじん」的日本網友曬出他家的玄關，門外白雪成山，雖然有網友認為這個雪況很讚，但原PO絕望表示，這個新年只能在剷雪中度過，因為這雪剷不完。

請繼續往下閱讀...

網友紛紛不敢相信原PO家門前的雪況，「大腦逃避現實，以為是充滿片栗粉的畫面」、「我也以為是片栗粉工廠」、「看來你不用擔心新年假期體重會增加，因為會有進行大量運動」、「看起來像是雪山模型」、「好像一幅畫」、「好驚人！這樣豈不是出不了門」、「真是絕望的早晨」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法