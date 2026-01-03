狗派必看！AKC認證3新犬種入列 蘇聯「公寓犬」與總統獵犬曝光

俄羅斯彩色波隆卡犬（Russian Tsvetnaya Bolonka）外型可愛且聰明好動，原為蘇聯時期的公寓玩賞犬。（美聯社）

據《美聯社》報導，美國育犬協會（AKC）於2026年正式宣布納入3種新犬種，使其認證犬種總數達到205種。這些新成員包括起源於法國的古老獵犬、以美國前總統命名的梗犬，以及蘇聯冷戰時期的玩賞犬，預計將大幅提升這些犬種在寵物市場的曝光度。

法國古老布列塔尼獵犬入列

首先是「布列塔尼淺褐色巴吉度犬」（Basset Fauve de Bretagne）。這是一種起源於16世紀法國貴族圈的短腿獵犬，外型呈黃褐色，具備強大耐力與社交能力。南卡羅來納州專業訓犬師哈特曼（Cindy Hartman）指出，該犬種不僅能全天候狩獵，因其極高智商，目前已被訓練為協助糖尿病患者偵測血糖波動的「醫療警示犬」。

以美國總統命名 羅斯福梗犬亮相

第二種新成員是「羅斯福梗犬」（Teddy Roosevelt Terrier）。這種小型犬精力充沛，最初被視為捕鼠梗犬的短腿變體，1999年正式獨立為單一犬種。該犬種以熱愛犬隻的美國第26任總統老羅斯福（Theodore Roosevelt）命名，具備卓越的捕鼠能力與看家天性。愛好者指出，儘管梗犬性格多較獨立，但羅斯福梗犬具備極強的服從意願。

蘇聯冷戰時期產物 俄羅斯彩色小狗

最後則是「俄羅斯彩色波隆卡犬」（Russian Tsvetnaya Bolonka）。這是一種起源於二戰後蘇聯列寧格勒（現為聖彼得堡）的玩賞犬，最初是為適應城市公寓生活而培育。這種小狗體重約3至4公斤，擁有厚實且不易脫落的波浪狀毛髮。飼主提醒，該犬種個性聰明好動，適合居家相伴，但需定期洗澡與理毛以避免毛髮結塊。

雖然AKC強調提供育種標準是為建立教育框架，但此舉也引發「動保人士」（PETA）的強烈抗議。PETA於2026年提起訴訟，指控AKC推動的審美標準實際上是在產製如法國鬥牛犬、巴哥犬及臘腸犬等「天生畸形且不健康」的品種。AKC則駁斥相關控訴毫無根據，強調始終致力於所有犬隻的健康與福祉。

布列塔尼淺褐色巴吉度犬（Basset Fauve de Bretagne），是一種起源於16世紀法國貴族圈的短腿獵犬。（美聯社）

羅斯福梗犬（Teddy Roosevelt Terrier）精力充沛，最初被視為捕鼠梗犬的短腿變體。（美聯社）

