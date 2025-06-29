電扶梯縫隙可見東京鐵塔？ PO合成照不明說 日本攝影師被炎上

近期日本社群平台瘋傳一張照片，為一名攝影師聲稱從某棟大樓內的電扶梯縫隙向外看，能看到日本著名地標東京鐵塔。（圖擷取自@iharuto4 社群平台「X」）

2025/06/29 22:33

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技進步，網上充斥越來越多真假難辨的合成照。近期日本社群平台瘋傳一張照片，為一名攝影師聲稱從某棟大樓內的電扶梯縫隙向外看，能看到日本著名地標東京鐵塔；起初照片因絕美畫面，在網上掀起熱烈回響，但有眼尖的網友抓包該照實際上是合成圖，未誠實明說此事的攝影師，秒被眾人砲轟炎上。

社群平台「X」（前Twitter）名為「I_ha__to」、平時熱愛攝影的日本網友，21日發布一張城市夜景照，只見某處大樓內的電扶梯中間縫隙，可以看到在夜晚中閃閃發光的東京鐵塔，而原PO也在內文寫下，「透過電扶梯的縫隙看到東京鐵塔，太酷了」，照片曝光後，吸引逾2300萬人瀏覽，不少網友驚呼很美，並敲碗希望知道拍攝地點在哪。

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然而，其他經常攝影或擅長使用後製軟體的內行人，在看到這張照片後，紛紛跳出來痛斥原PO不老實，因為照片中的場景根本不存在，怒轟他故意拿合成P圖騙流量。還有人發揮柯南精神，找出電扶梯的實際位置，其實是在日本中央區的大型購物中心「京橋エドグラン」內部，而且它的四面八方都沒有能看到室外的玻璃窗。

得知被騙的網友們，也紛紛譴責原PO身為攝影師，竟還做出如此惡劣的不實行為；網上還掀起一票人拿鳥居等素材，製作類似的惡搞迷因圖片來諷刺原PO。面對眾人的怒火，原PO在26日公開發聲致歉，對於自己發布的圖文、尤其是特別用文字描述不存在的景象部分，引起了很多人的誤解，自己感到非常抱歉，也深刻反醒自己的不恰當行為。

得知被騙的網友們，紛紛譴責原PO身為攝影師，還做出如此惡劣的不實行為；網上還掀起拿鳥居等素材，製作類似的惡搞迷因圖片來諷刺原PO的風潮。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

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