肚子快貼地！中國成都動物園遭投訴「把黑豹養成肥豬」

位在中國四川省的成都動物園，近日遭許多遊客投訴，眾人發現園區飼養的成年黑豹、金錢豹，體型都異常地圓潤巨大，且移動時肚子上的肥肉幾乎快要掉到地上。（圖擷取自中國微博）

2025/03/10 20:21

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在中國四川省的成都動物園，近日遭許多遊客投訴，眾人發現園區飼養的成年黑豹、金錢豹，體型都異常地圓潤巨大，且移動時肚子上的肥肉幾乎快要掉到地上，擔憂「胖成豬」的牠們是否生病了或被不當飼養。對此，園方今（10）日出面發聲明，強調牠們只是吃太好，也有牠們安排減重計畫。

綜合中媒報導，日前中國社群媒體瘋傳一段影片，有民眾在參觀成都動物園時，注意到園區內的黑豹和金錢豹肚子異常巨大，也感覺牠們行走時有些艱難，擔憂是否為生病、懷孕、生活場地狹小或不當飼養所致。影片曝光後，也吸引不少中國網友熱議，「都看不出來是豹了」、「貓咪貓肚胖了也這樣」、「動物也要控制飲食呀」。

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針對民眾的質疑，成都動物園園方今日出面回應，澄清動物們發生這樣的情況，主要是因為是因為伙食吃得太好，並非生病等問題，單純就是吃到體重過胖而已。園方也強調，目前飼育員有給牠們安排減肥計畫，未來會減少牛肉等食物的供應。

園方今（10）日出面發聲明，強調牠們只是吃太好，也有牠們安排減重計畫。（圖擷取自中國微博）

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