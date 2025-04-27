川普金融制裁要來了？俄加碼對烏發動149架無人機猛攻

俄軍無人機26日襲擊烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州卡姆揚斯克鎮 （Kamyanske） 後，居民在一片狼藉的公寓中清理家園，工人則修補破碎的窗戶。（路透）

2025/04/27 20:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯27日凌晨對烏克蘭多個地區發動大規模無人機攻擊，此前美國總統川普剛對俄國總統普廷結束戰爭的誠意表達質疑。烏國官方證實，這波襲擊已造成平民死傷，彰顯這場已持續三年多的衝突仍處於高強度階段。

美聯社報導，據烏克蘭空軍統計，俄軍在此次攻擊中共發射149架爆炸性無人機及誘餌機，烏方宣稱成功攔截57架，另以電子干擾方式使67架失效。

請繼續往下閱讀...

在東部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk），州長利薩克（Serhii Lysak）表示，巴夫洛赫拉德市（Pavlohrad）連續第三晚遭襲，造成一名平民死亡，一名14歲少女受傷。南部的敖德薩州（Odesa）和北部的日托米爾市（Zhytomyr）也因無人機攻擊各有一人受傷。此外，南部大城赫爾松市（Kherson）週日上午遭到俄軍空襲，導致四人受傷。

值得注意的是，此次攻擊發生在俄軍宣稱已收復烏克蘭去年八月突襲佔領的庫斯克州（Kursk）邊境地區剩餘部分後數小時。然而，烏克蘭官員反駁了俄方的說法，強調該地區的戰鬥仍在進行中。

同時，美國總統川普甫自梵蒂岡參加完教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮返美，他26日在途中透過社群媒體發文，質疑普廷的和平意願。川普寫道：「過去幾天，普廷毫無理由向平民區、城鎮發射飛彈。」他同時也暗示可能對俄羅斯祭出進一步金融制裁。這與他僅僅一天前聲稱烏克蘭與俄羅斯「非常接近達成協議」的樂觀評估形成鮮明對比。

另一方面，俄羅斯國防部27日表示，其防空系統在鄰近烏克蘭的布良斯克州（（Bryansk）邊境地區擊落了五架烏克蘭無人機，同時也在2014年遭俄國非法併吞的克里米亞半島上空擊落了三架無人機。此外，在俄羅斯部分佔領的烏克蘭東部頓內次克州（Donetsk），由俄方任命的戈爾洛夫卡市（Horlivka） 市長普里霍德科（Ivan Prikhodko）宣稱，烏克蘭軍隊的砲擊導致該市有五名平民受傷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法