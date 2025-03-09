被怨煎餃黏鍋！日企徹底研究改良 賣食物還兼賣神鍋

2年前曾有一名日本網友抱怨，他購買食品大廠「味之素」生產的冷凍煎餃，未料出現「嚴重黏鍋」的慘況，今年味之素跨界推出號稱「不會煎壞餃子」的新平底鍋。（圖擷取自@ff_ajinomoto 社群平台「X」，本報合成）

2025/03/09 19:12

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李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2年前曾有一名日本網友抱怨，他購買食品大廠「味之素」生產的冷凍煎餃，並按照包裝袋指示烹煮，未料出現「嚴重黏鍋」的慘況，文章在網上掀起轟動，也引起味之素注意，事後味之素不緊在第一時間在主動向原PO致歉，還向民眾徵收逾3000多個平底鍋進行改良研究，誠懇態度大獲好評。日媒指出，目前味之素終於改良出不會沾鍋的新冷凍煎餃，甚至製作出「不會煎壞餃子」的平底鍋。

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綜合日媒報導，整起事件源頭來自2023年5月，一名日本網友在社群平台「X」（原推特）發文控訴，他購買味之素一款號稱不需要使用油和水、也能輕鬆烹煮的冷凍餃子，結果出現餃子嚴重黏鍋、鍋底燒焦的慘烈情況，原PO對此痛批，「你寫的！你說不需要油！騙子！」，同時直接標記味之素官方帳號，該文事後立即被網友瘋傳。

味之素得知此事後，特別前往原PO貼文下方留言致歉，也強調公司目標開發出「任何人都不會失敗、讓人驚喜、會有帶著漂亮麵衣的餃子」，同時希望原PO以「貨到付款」的方式將照片中的鍋子寄給他們，以便用於後續研究如何改善食品。由於味之素正面又誠懇的處理方式，讓原PO頓時氣消，將鍋子寄出後也主動當時的抱怨貼文徹下。

也自此，味之素展開長時間的改良研究。先是在2023年6月，味之素列出研究結果，發現如果要在失去塗層的鍋子進行料裡，建議事前「加一大匙油，或用小火悶煮10分鐘」；接著味之素又發文表示，想向民眾徵收「會沾鍋」的平底鍋，以增加研究樣本，並承諾會贈送一包煎餃答謝，未料活動反響太熱烈，而緊急提前結束收件時間。

之後味之素歷經約半年的研究，終於在2024年2推出全新版本的冷凍煎餃，保證與過去販售的版本相比，更不會出現沾鍋情況；2025年3月，味之素透露旗下他們研究多達3520個平底鍋後，與新潟燕三条的品牌4w1h聯名合作，推出「不會煎壞餃子」的平底鍋。報導指出，味之素也因相關研究過程定期對外公開報告，收穫許多消費者讚賞。

味之素透露，他們向民眾徵收「會沾鍋」的平底鍋，以增加研究樣本，未料活動反響太熱烈，而緊急提前結束收件時間。（圖擷取自@ff_ajinomoto 社群平台「X」）

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