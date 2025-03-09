被怨煎餃黏鍋！日企徹底研究改良 賣食物還兼賣神鍋
2年前曾有一名日本網友抱怨，他購買食品大廠「味之素」生產的冷凍煎餃，未料出現「嚴重黏鍋」的慘況，今年味之素跨界推出號稱「不會煎壞餃子」的新平底鍋。（圖擷取自@ff_ajinomoto 社群平台「X」，本報合成）
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李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕2年前曾有一名日本網友抱怨，他購買食品大廠「味之素」生產的冷凍煎餃，並按照包裝袋指示烹煮，未料出現「嚴重黏鍋」的慘況，文章在網上掀起轟動，也引起味之素注意，事後味之素不緊在第一時間在主動向原PO致歉，還向民眾徵收逾3000多個平底鍋進行改良研究，誠懇態度大獲好評。日媒指出，目前味之素終於改良出不會沾鍋的新冷凍煎餃，甚至製作出「不會煎壞餃子」的平底鍋。
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綜合日媒報導，整起事件源頭來自2023年5月，一名日本網友在社群平台「X」（原推特）發文控訴，他購買味之素一款號稱不需要使用油和水、也能輕鬆烹煮的冷凍餃子，結果出現餃子嚴重黏鍋、鍋底燒焦的慘烈情況，原PO對此痛批，「你寫的！你說不需要油！騙子！」，同時直接標記味之素官方帳號，該文事後立即被網友瘋傳。
味之素得知此事後，特別前往原PO貼文下方留言致歉，也強調公司目標開發出「任何人都不會失敗、讓人驚喜、會有帶著漂亮麵衣的餃子」，同時希望原PO以「貨到付款」的方式將照片中的鍋子寄給他們，以便用於後續研究如何改善食品。由於味之素正面又誠懇的處理方式，讓原PO頓時氣消，將鍋子寄出後也主動當時的抱怨貼文徹下。
也自此，味之素展開長時間的改良研究。先是在2023年6月，味之素列出研究結果，發現如果要在失去塗層的鍋子進行料裡，建議事前「加一大匙油，或用小火悶煮10分鐘」；接著味之素又發文表示，想向民眾徵收「會沾鍋」的平底鍋，以增加研究樣本，並承諾會贈送一包煎餃答謝，未料活動反響太熱烈，而緊急提前結束收件時間。
之後味之素歷經約半年的研究，終於在2024年2推出全新版本的冷凍煎餃，保證與過去販售的版本相比，更不會出現沾鍋情況；2025年3月，味之素透露旗下他們研究多達3520個平底鍋後，與新潟燕三条的品牌4w1h聯名合作，推出「不會煎壞餃子」的平底鍋。報導指出，味之素也因相關研究過程定期對外公開報告，收穫許多消費者讚賞。
たくさんの方からお送りいただいたフライパンから新フライパンが誕生！— 味の素冷凍食品【公式】 （@ff_ajinomoto） March 6, 2025
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味之素透露，他們向民眾徵收「會沾鍋」的平底鍋，以增加研究樣本，未料活動反響太熱烈，而緊急提前結束收件時間。（圖擷取自@ff_ajinomoto 社群平台「X」）