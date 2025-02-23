這不是AI！罕見「棒棒糖蟹」特殊外型 惹一票網友笑歪

近期社群媒體瘋傳一組照片，為外殼左右兩側有一對稱的圓柱、生活在大海中的玉蟹科生物「筒狀飛輪蟹」（Ixa cylindrus）的標本照。（圖擷取自@yomogi_bug 社群平台「X」）

2025/02/23 18:40

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體近期瘋傳一組照片，為外殼左右兩側有一對稱的圓柱、生活在大海中的玉蟹科生物「筒狀飛輪蟹」（Ixa cylindrus）的標本照，由於牠身上圓柱像是棒棒糖棍般突起，因此又被暱稱為「棒棒糖蟹」（Lollipop Crab）。不少網友看到照片，留下不少爆笑的歪樓留言。

社群平台「X」（前Twitter）名為「へみぷてらどーぷ/菅原大輝」的日本標本製作師，近期提到即將在日本東京舉辦的生物標本展覽，並分享各種外型稀奇古怪的生物標本照宣傳，吸引許多愛好者關注。其中，他分享3張從菲律賓海域捕獲、暱稱「棒棒糖蟹」的筒狀飛輪蟹標本照，意外在網上掀起熱烈討論，並被網友瘋傳。

請繼續往下閱讀...

網友紛紛笑說，「尬車蟹」、「雙頭龍」、「活體姐夫？」、「一律回覆：不可以」、「我看倒像腳踏車握把」、「好像假面騎士的腰帶」、「我有一個大膽的想法」、「不會剛好這麼雙頭吧」、「抓著可以進行海底加速」、「不能被女孩抓到的螃蟹」、「老闆我要把我機車把手改成這樣」、「這外型感覺會有廠商拿去做情趣用品」。

據了解，筒狀飛輪蟹為玉蟹科飛輪蟹屬，平時棲息於水深10到30米深的粉沙質泥或具貝殼的海底，分布於台灣、新加坡、泰國、印度、東非、澳洲、土耳其、中國海南島等海域。活體筒狀飛輪蟹的身體，一般呈現紫白或橘白色，甲殼上帶有特殊斑紋，其外型最引人矚目的結構，則是牠身體兩側非常顯眼的棘刺，像是棒棒糖棍般的突起。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法