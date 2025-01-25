他秀寶貝柴柴「超燦爛笑容」 網自嘲︰社畜放長假才會有相似表情

日本飼主特別委託專業攝影師拍柴柴出門玩耍照片，捕捉到柴柴燦爛朝氣十足的快樂笑容。（圖擷取自@odashi0312 社群平台「X」）

2025/01/25 00:04

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有些毛小孩好動或很反感攝影鏡頭，鏟屎官要拍下心愛寶貝可愛模樣甚為苦惱。有日本飼主特別委託專業攝影師跟拍自家柴柴出門玩耍，成功拍到牠綻放出燦爛又朝氣十足的笑容，萌翻400多萬網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「柴犬おだし」的日本網友養了一隻2歲多、名為「Odashi」（おだし）公柴犬。他19日發文說，帶Odashi去狗狗公園玩，特別請到專業攝影師跟拍他們玩耍過程。

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原PO說，整理攝影師拍下的Odashi各種照片時，目光被其中一張給吸引。從原PO分享的照片可見，精力充沛的Odashi在草地上全力奔跑，臉上綻放出極為享受、陽光開朗的燦爛笑容，原PO不禁直呼，「直到請專業人士來拍照後，我才知道原來Odashi牠是用這麼快樂的表情在跑步。」

可愛畫面立即萌翻大批網友，眾人紛紛笑說，「不用工作有人養的副作用」、「光是看著照片就心情好起來了！」、「看到開心小狗，人類也會變得開心」、「有點感動，看得出來狗狗是發自內心地快樂」、「社畜人類在下班或放長假時，才會綻放出一樣的笑容」、「不愧是專業人士，精準捕捉到Odashi活潑又可愛的瞬間！」

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