獨家》中國「正義」演習橫行海空！囂張嗆我軍「立即離開」霸道行徑引憤慨

中共無人機航跡。（「Taiwan ADIZ」提供）

週一清晨當台灣民眾正準備開始一週的工作時，西南空域卻傳來極不尋常的火藥味。中共東部戰區無預警宣布對台進行「正義使命-2025」大規模演習，兵力涵蓋陸海空及火箭軍，企圖對台實施封控。長期關注空域動態的「Taiwan ADIZ」粉專記錄顯示，共機不僅頻繁侵擾，更在廣播中擺出「反客為主」的霸道姿態，囂張要求我守護家園的戰機「立即離開」，蠻橫行徑令人氣憤。

根據「Taiwan ADIZ」記錄，今（29）日清晨6時42分起，我空軍戰機便針對進入西南空域的共機進行驅離。面對我軍堅定的「立即迴轉脫離」警告，共軍不僅未收斂，更在7時21分左右，首度展現其鴨霸嘴臉。共機飛官竟對高度9000公尺的我軍飛機叫囂：「你已進入我演習空域，影響我正常飛行，請立即離開，立即離開！」

請繼續往下閱讀...

這種在他人門口非法演習、還驅趕主人的霸道行為，充分顯露中共對區域和平的藐視。據了解，此次共軍演習範圍包抄我台海、北部、西南及東部空域，打著「正義」旗號行「武嚇」之實。其廣播內容從原本的「正常飛行」辯解，轉變為強勢勒令我軍離開，挑釁意味濃厚。

面對中共「正義使命」演習的文攻武嚇，「Taiwan ADIZ」分析，國軍雖全程掌握敵情動態，秉持「不挑釁、不衝突」原則，但對於侵犯我領空主權的行為不該退讓。許多軍事迷也紛紛表示，共機這種「流氓行徑」早已見怪不怪，支持國軍強硬捍衛領空，守護台灣自由民主的防線。

中共反潛機航跡。（「Taiwan ADIZ」提供）

中共反潛機。（資料照，國防部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法