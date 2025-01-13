迷因血統？ 泰國「彈跳豬」小表妹誕生 超有戲眼神逗樂萬人

美國維吉尼亞州里奇蒙動物園日前迎接一隻雌性侏儒河馬寶寶誕生，經過11.6萬人投票後，牠被命名為「波比」（Poppy，罌粟花）。（圖擷取自「Metro Richmond Zoo」臉書粉專）

2025/01/13 20:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕風靡全球的泰國侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng），出生不久便以可愛外型，以及天生自帶各種搞怪迷因神情，而在網上爆紅。近日美國動物園迎接了一隻侏儒河馬寶寶誕生，由於牠是「彈跳豬」血緣上的表妹，加上出生不到1個月，就露出不輸「彈跳豬」的古靈精怪神情，逗趣模樣引起萬人關注。

綜合外媒報導，位在美國維吉尼亞州的「里奇蒙動物園」（Metro Richmond Zoo），在上月9日迎接一隻雌性侏儒河馬寶寶，父母為是科溫（Corwin）和愛麗絲（Iris，鳶尾花），牠是父母生下的第3隻寶寶。園方透露，愛麗絲首次在水池中生下這隻侏儒河馬寶寶，這是非常罕見的情況，因為多數侏儒河馬會在陸地上分娩。

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里奇蒙動物園也為這隻侏儒河馬寶寶舉辦命名活動，吸引高達11.6萬人參加，最終以「波比」（Poppy，罌粟花）得票率52.8%勝出。另外，根據泰國綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）飼育員透露，「波比」的爸爸是「彈跳豬」母親裘娜（Jona）血緣上的堂兄弟，因此2隻雌性侏儒河馬寶寶算是「表姊妹」的關係。

不僅如此，泰國綠山野生動物園還分享「波比」幾張出生不久的可愛照片，其中一張是「波比」窩在一堆乾草之中，但牠圓滾滾的大眼並未直視鏡頭，反而是一臉緊張地看向一旁，模樣十分逗趣。許多網友留言笑說，「波比」的這張表情迷因感十足，完全不輸「彈跳豬」，也祝褔這2隻侏儒河馬寶寶能平平安安長大。

出生不久的「波比」，是在全球爆紅的泰國侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng）的親戚。（圖擷取自「ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง」臉書粉專）

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