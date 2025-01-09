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    烏克蘭正妹曝在台3生活情形母驚呼「好奇怪國家」 逗趣對話引網朝聖

    一名烏克蘭正妹與媽媽分享來台趣事，兩人的逗趣對話引發網友討論。（圖擷取自IG/olga_oriental）

    一名烏克蘭正妹與媽媽分享來台趣事，兩人的逗趣對話引發網友討論。（圖擷取自IG/olga_oriental）

    2025/01/09 11:57

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕來台生活5年的一名烏克蘭正妹近日分享，剛來台時，曾與媽媽通電話分享日常生活。聊天中，媽媽好奇地問她是否有去游泳、曬太陽或在路上被搭訕，她一一回答「沒有」，讓媽媽驚訝地回應：「好奇怪的國家，妳要不要回國？」這段逗趣的母女對話近日引發網友熱烈討論，不少人笑說：「台灣人去海邊只會吃海鮮和拍照」、「台灣人害羞不敢搭訕是真的！」

    一名烏克蘭正妹近日在Threads分享5年前初到台灣時的趣事。她提到剛來台灣一個月時，打電話與媽媽聊生活點滴，媽媽問她：「妳在這個美麗的島已經待了一個月。有沒有去海裡游泳？」沒想到她笑著回答：「沒有啊，這裡的人很少去海裡游泳，聽說很危險。」媽媽接著說：「那邊天氣這麼好，妳應該曬黑了吧？會很好看。」她又回應：「這裡的人說曬太陽對皮膚不好，我保持白白的。」

    接著，媽媽好奇地問：「那應該有很多男孩子喜歡妳吧，路上會搭訕妳嗎？」正妹說：「沒有，這裡的人很害羞。」媽媽聽完滿臉疑惑地說：「好奇怪的國家，妳要不要回國？」這段母女間的逗趣對話笑翻網友。

    貼文曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言「你對台灣人的描述完全對!我只敢在游泳池游泳、我很注重防曬、我幾乎不會跟陌生人說話」、「媽媽好可愛」、「台灣人很害羞不敢搭訕是真的」、「哈哈哈哈哈是很奇妙啊，海島國，海邊活動不發達」、「台灣人去海邊只會吃海鮮跟拍照」、「台灣人大部份都是悶騷鍋，第一次見面都會很害羞，但是熟了之後就判若兩人了」。

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