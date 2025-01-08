現代忍者！日本10歲女童Tricking神技影片曝 靈活身手驚豔百萬人
10歲女童大秀Tricking（極限特技）的向教練拜年影片掀起熱議（圖擷取自@unenshrine 社群平台「X」，本報合成）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕街舞、滑板、電玩等競技活動過去被認為會「教壞小孩」，貼上各種負面標籤，隨著時代演進，有越來越多家長願意讓孩子接觸、學習。有日本教練分享，他指導中的10歲女童拍攝一段Tricking（極限特技）影片向他拜年，女童流暢精湛的技術曝光，在網路掀起熱議。
社群平台「X」（前Twitter）名為「Taka Sakurai」的日本網友是Tricking現役職業運動選手兼教練，他在日本新年連假期間收到不少指導學生的拜年訊息，年僅10歲名為「ReA」（レア）的女學生除了發簡訊向他說新年快樂，還附上家人拍攝她在家中施展Tricking動作的5秒短片。
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影片畫面顯示，ReA以靈活迅速一口氣做出高難度的空中翻轉、踢擊，甚至還連續翻滾了數圈，最後穩穩落地。影片已吸引570多萬人次瀏覽、11萬人按讚，網友紛紛留言，「忍者世家？」、「核心肌群好強喔！」、「兩段迴轉渦輪增壓」、「她就這樣飛起來了」、「我看了十幾遍還是沒辦法分析怎麼旋轉的」。
Taka Sakurai發文補充介紹，透露來自大阪的ReA在去年日本九州舉辦、世界各國好手齊聚一堂的Tricking大賽「TBQ 2024」（Tricking Battle of Kyushu）中，拿下U-12兒童組比賽冠軍。Taka Sakurai指出，對Tricking產生興趣的ReA接受他指導不久，就展現驚人天賦與練習毅力，成為備受期待的明日之星。
另外，ReA平時練習Tricking的過程、比賽影片，不時會被父母分享到IG上，吸引各國Tricking愛好者與網友關注，其中一段練習影片更獲得1700多萬人以上瀏覽。眾人不僅對年紀輕輕就擁有穩健動作與靈活技巧的ReA紛紛留下各種讚美，也對她能在自己喜愛的運動上投入百分百的專注，深感敬佩。
據悉，Tricking是一種結合武術的踢腿、體操的翻轉與身體彎曲，以及包括霹靂舞在內的許多舞蹈動作的極限運動，注重各項動作的流暢性，但不會嚴格規範需要多出指定動作，以高度自由、靈活創造與個性化聞名。目前台灣最知名的Tricking選手，是全台灣第一個拿到鑽石獎牌的YouTuber「奇軒Tricking」。
あけましておめでとう！ってメッセージとともに教え子から送られて来た動画— Taka Sakurai （@unenshrine） January 3, 2025
おばあちゃんち壊れるで pic.twitter.com/LRUlm5fbfr
昨日の教え子はレアちゃんといいます！— Taka Sakurai （@unenshrine） January 4, 2025
10歳の女の子で12歳以下の男女混合全日本チャンピオン、女子では全年齢で世界2位の実力を持った子です！
トリッキング始めた時から僕が教えてますがこんなに捻りが速い女の子は体操合わせても見たことないです
弾丸娘レアちゃんの紹介ムービーぜひ見てください pic.twitter.com/nRzONqXIOJ