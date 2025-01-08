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    現代忍者！日本10歲女童Tricking神技影片曝 靈活身手驚豔百萬人

    10歲女童大秀Tricking（極限特技）的向教練拜年影片掀起熱議（圖擷取自@unenshrine 社群平台「X」，本報合成）

    10歲女童大秀Tricking（極限特技）的向教練拜年影片掀起熱議（圖擷取自@unenshrine 社群平台「X」，本報合成）

    2025/01/08 22:12

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕街舞、滑板、電玩等競技活動過去被認為會「教壞小孩」，貼上各種負面標籤，隨著時代演進，有越來越多家長願意讓孩子接觸、學習。有日本教練分享，他指導中的10歲女童拍攝一段Tricking（極限特技）影片向他拜年，女童流暢精湛的技術曝光，在網路掀起熱議。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「Taka Sakurai」的日本網友是Tricking現役職業運動選手兼教練，他在日本新年連假期間收到不少指導學生的拜年訊息，年僅10歲名為「ReA」（レア）的女學生除了發簡訊向他說新年快樂，還附上家人拍攝她在家中施展Tricking動作的5秒短片。

    影片畫面顯示，ReA以靈活迅速一口氣做出高難度的空中翻轉、踢擊，甚至還連續翻滾了數圈，最後穩穩落地。影片已吸引570多萬人次瀏覽、11萬人按讚，網友紛紛留言，「忍者世家？」、「核心肌群好強喔！」、「兩段迴轉渦輪增壓」、「她就這樣飛起來了」、「我看了十幾遍還是沒辦法分析怎麼旋轉的」。

    Taka Sakurai發文補充介紹，透露來自大阪的ReA在去年日本九州舉辦、世界各國好手齊聚一堂的Tricking大賽「TBQ 2024」（Tricking Battle of Kyushu）中，拿下U-12兒童組比賽冠軍。Taka Sakurai指出，對Tricking產生興趣的ReA接受他指導不久，就展現驚人天賦與練習毅力，成為備受期待的明日之星。

    另外，ReA平時練習Tricking的過程、比賽影片，不時會被父母分享到IG上，吸引各國Tricking愛好者與網友關注，其中一段練習影片更獲得1700多萬人以上瀏覽。眾人不僅對年紀輕輕就擁有穩健動作與靈活技巧的ReA紛紛留下各種讚美，也對她能在自己喜愛的運動上投入百分百的專注，深感敬佩。

    據悉，Tricking是一種結合武術的踢腿、體操的翻轉與身體彎曲，以及包括霹靂舞在內的許多舞蹈動作的極限運動，注重各項動作的流暢性，但不會嚴格規範需要多出指定動作，以高度自由、靈活創造與個性化聞名。目前台灣最知名的Tricking選手，是全台灣第一個拿到鑽石獎牌的YouTuber「奇軒Tricking」。

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