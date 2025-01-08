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    傳奇「狼后」殞落 ！ 11歲高齡創10胎紀錄

    黃石公園的「狼后」907F 於去年 12 月與敵對狼群衝突後死亡。（圖：黃石公園官網）

    黃石公園的「狼后」907F 於去年 12 月與敵對狼群衝突後死亡。（圖：黃石公園官網）

    2025/01/08 11:42

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據生活科學（Live Science）網站報導，黃石國家公園（Yellowstone National Park）一隻高齡 11 歲、獨眼的母狼「907F」，在歷經與敵對狼群的衝突後，不幸於 2024 年 12 月 25 日聖誕節當天逝世。這隻母狼因其在「灰狼丘狼群」（Junction Butte pack）的領導地位，以及破紀錄地產下 10 胎幼狼，而被譽為「狼后」（Queen of the Wolves）。

    「狼后」907F 的壽命遠遠超過黃石公園灰狼平均 4 到 5 歲的預期壽命。她的長壽和作為狼群女族長的角色，使她在公園的生態系統和野生動物愛好者中成為一個傳奇。

    這起不幸事件始於 2024 年 12 月 22 日，當時 907F 和她的幼狼們正在黃石河（Yellowstone River）北側享用一具野牛屍體。據《牛仔州日報》（Cowboy State Daily）報導，平時在南岸活動的敵對狼群「瑞斯克溪狼群」（Rescue Creek pack）竟然跨越了河流，與 907F 的狼群發生激烈衝突。

    儘管 907F 在最初的衝突中倖存下來，但最終仍傷重不治。黃石國家公園的生物學家透過她的無線電項圈（radio collar）監測到她在 12 月 26 日已無動靜，推測她已於前一天，也就是耶誕節當日死亡。

    「這令人感到難過。但對我們團隊的所有人來說，我們總是希望看到一隻狼自然死亡，而不是死於人類之手，」黃石灰狼計畫（Yellowstone Wolf Project）的野生動物技術員泰勒·拉貝（Taylor Rabe）告訴牛仔州日報。907F 是「灰狼丘狼群」的首領母狼（alpha），她打破了該物種在黃石公園的生育紀錄。

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