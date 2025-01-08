悲！美國75歲老婦 遭鄰居飼養2頭豬襲擊活活咬死

美國俄亥俄州75歲獨居婦女去年耶誕節當日，因不明原因遭鄰居飼養2隻豬活活咬死。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

2025/01/08 11:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州75歲獨居老婦去年耶誕節當日，因不明原因遭鄰居飼養2隻豬活活咬死，目前尚未清楚豬攻擊人類原因和飼主面臨刑責，當地警方持續調查中。

綜合外媒報導，帕塔斯卡拉（Pataskala）警察局去年12月25日耶誕節當日下午2時47分接獲75歲韋斯特加德（Rebecca Westergaard）的姪女報案提到，獨居的姑姑韋斯特加德應在當天10時30分左右離開住所，並早已抵達姪女郊區住家，然她遲遲未見姑姑身影，希望警方協助聯繫。

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警員聞訊上門尋找韋斯特加德位，卻在住所附近發現她的遺體，初步調查得知死者早上在住附近家散步時忽然遭鄰居飼養2隻豬攻擊後逝世。

帕塔斯卡拉警察局長說，由於案件調查中，無法對外透露過多細節，目前已將死者送驗，待驗屍報告出爐將公開更多資訊。已確認豬飼主身上傷痕，但由於俄亥俄州對於狗襲擊人類有明確法規處理程序，若寵物犬攻擊人類致死，依據法律將被安樂死，但警察或檢察官未能發現任何關於家畜攻擊人的法律依據，故目前豬飼主尚未被起訴。

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