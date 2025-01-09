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    為鴻喜菇取名字拍畢業照 網友：這是遺照嗎？

    日本知名網紅ARuFa表示，在撕開鴻喜菇的瞬間，他發現每根菇都有獨特的個性，因此在食用之前，他為它們取了名字，並拍下照片製成畢業紀念冊。（圖擷取自@ARuFa_FARu 社群平台「X」）

    日本知名網紅ARuFa表示，在撕開鴻喜菇的瞬間，他發現每根菇都有獨特的個性，因此在食用之前，他為它們取了名字，並拍下照片製成畢業紀念冊。（圖擷取自@ARuFa_FARu 社群平台「X」）

    2025/01/09 13:47

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本超級網紅ARuFa以其神秘的面容和總是遮住臉的黑線，長期活躍在創意界，憑藉各種奇特且富有創意的發明和腦洞大開的企劃，成為了網紅界的傳奇人物，他最近的一個新行為拍攝「鴻喜菇畢業紀念冊」再次引發網路熱議，網友笑稱「這算不算一種遺照」、「我不禁開始擔心日本網紅的精神狀況⋯⋯」。

    ARuFa在X平台上分享，他在撕開鴻喜菇的瞬間，發現每一根菇都有自己的獨特性格，於是他為每一根菇取名和拍攝畢業照，製作成精美的「畢業紀念冊」，再以尊敬的心情送它們走向「最後的旅程」。

    這一荒唐又無厘頭的行徑再次吸引了網友的關注，大家紛紛留言：「他真的是太無聊了（帶有誇獎的意味）」、「原來是ARuFa啊，那我就放心了」、「太瘋狂了，我好喜歡！」、「金針菇的話…拍完一天都過去了」、「太感動了讓人的眼淚忍不住從嘴角流下」。

    拍攝鴻喜菇畢業照的幕後花絮。（圖擷取自@ARuFa_FARu 社群平台「X」）

    拍攝鴻喜菇畢業照的幕後花絮。（圖擷取自@ARuFa_FARu 社群平台「X」）

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