〈中部〉廢水難處理 大埤酸菜專區醃漬槽不續租

2019-06-26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林大埤酸菜因醃漬廢水無法處理，大埤鄉公所已發文給業者，指酸菜醃漬專區二百一十六座醃漬槽今年十一月卅日租約到期後不再續租；由於大埤酸菜產量佔全國八成，有業者說，沒醃漬槽醃酸菜，短期影響產量，長期恐衝擊地方產業。

大埤是國內最重要酸菜產區，供應量佔全國八成以上，有酸菜故鄉、酸菜王國之稱；大埤鄉公所農業課長賴俊雄指出，全盛時期大埤鄉內酸菜醃漬槽超過上千座，因醃漬後高鹽份廢水污染問題，公所爭取中央補助打造酸菜專業區，區內醃漬專區設置二百一十六座直徑四米五、深三米六的水泥醃漬槽，目前全縣醃漬槽約九百多座。

減216座水泥醃漬槽 恐影響產量

醃漬專區內的廢水處理當年是引進德國的「蒸發結晶廢水處理設施」，因為操作、維修及油價飆漲等因素，二○○八年停用，廢水全暫存在八十座醃漬槽，十多年來累積約有三、四千公噸廢水。

為解決暫存的廢水，公所委請中興大學生物產業機電工程學系教授謝禮丞研究團隊協助研發「隧道式日照蒸發結晶設施」，經過兩年測試效果不錯，連酸菜渣也可處理，一百公斤乾燥後剩十五公斤，公所積極爭取補助款建置該設施，總經費需三千多萬元。

日照蒸發結晶設施 公所正籌建

因經費至今沒著落，加上醃漬專區的廢水暫存空間已飽和，為避免發生芥菜沒地方醃漬情況發生，公所已發文給醃漬業者告知醃漬槽今年租約到期不續租。

業者急應變 擬於田間挖坑醃漬

業者說，醃漬專區有遮雨棚，不怕日曬、雨淋，品質較好控制，公所不續租，就要再租用閒置醃漬槽或在田間挖坑應急，產量、品質多少會受影響，且田間挖坑醃漬也可能產生廢水污染、土壤鹽化等問題，希望中央及縣府相關單位能儘速協助，以免影響到地方產業發展。

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