〈南部〉梅嶺兩萬株紫牡丹綻放 古道添豔麗

2019-06-25

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕進入夏季，知名的楠西梅嶺風景區也可賞花，數量超過兩萬株的紫牡丹，已逐漸綻放，為一片綠意的古道增添豔麗風情，民眾上山遊賞、避暑。

目前紫牡丹多集中在二層坪上方的梅峰古道，廿年前開始栽種，已數以萬計，而海拔較低的大湖桶聚落，沿路也有六百株，進入盛放期。

古道的紫牡丹最初是由梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文所種植，他表示，這種花一年開四次，且栽培、維護上不至於太難，有利於環境景觀的加速營造。西拉雅國家風景區管理處也參與古道花海的營造工程，連同先前他所栽植的，陸續種下三萬株，目前存活率約七成，每到盛放期，一片紫色美景，相當迷人。

花期持續到七月下旬

許鴻文指出，梅峰古道這一期的紫牡丹，可持續到七月下旬，再由野百合接力綻放，入冬前則是山茶花登場，都有五百株左右的規模。十一月份為四百株的紅花風鈴木，元旦期間賞梅季，農曆春節後，由山櫻與杜鵑接棒，再來就是深受歡迎的螢火蟲生態。

許鴻文強調，除了冬季賞梅、四月追螢之外，透過古道花海的營造，希望一整年的時段都有觀光亮點，帶動當地的發展。

而大湖桶的紫牡丹，位於福來老梅園附近，農民陳居峰十二年前也陸續種植油桐樹，現已接近百株，春、秋兩季開花，讓自然生態景觀更豐富。當地一年四季各有不同風情，盛夏時節前來梅嶺，不僅上山避暑，又可賞花、吃雞，值得推薦。

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