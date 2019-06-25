〈南部〉《屏東》高屏溪焚燒廢棄物 抓不勝抓

2019-06-25

〔記者葉永騫／萬丹報導〕高屏溪於萬丹鄉廈北河川堤防附近，昨天有人焚燒大批廢棄物，冒出的濃煙沖天讓民眾以為發生火警，民眾前往探查竟發現有人放火焚燒大批廢棄物，嚴重污染空氣，除了報請消防局滅火外，也請環保局依據相關線索追緝，民眾指出河川公地是焚燒廢棄物的熱點，常發生亂倒廢棄物或放火焚燒的情況，保七總隊等單位雖然多次查獲送辦，但仍然防不勝防。

萬丹廈北堤防 又見濃煙沖天

一名李姓民眾昨天中午開車經過萬丹鄉廈北堤防附近，發現有濃煙不斷的衝上天際，一度以為發生火災，前往探查時發現地點在高屏溪堤防旁的河川公地，當時有大量廢棄物品正在燃燒，現場火勢猛烈濃煙不斷的往上衝，造成嚴重的空氣污染，李姓民眾大罵根本是人為故意將廢棄物丟到高屏溪堤防外來集中焚燒，放火後就逃離現場，放任其燃燒，只能通報消防局前往滅火並請環保局追查這些廢棄物的來源。

民眾要求政府 嚴懲不肖業者

李姓民眾說，高屏溪堤防外是焚燒廢棄物的熱點，有些不肖業者會用卡車將廢棄物運到高屏溪堤防外丟棄，甚致放火焚燒，以謀取利益，政府應該拿出方法，對這些謀取暴利的不肖業者予以嚴懲。

目前刑責不重 遏阻效果不彰

高屏溪堤防偷倒廢棄物的情形屢見不鮮，保七總隊也曾多次查獲不肖業者亂丟廢棄物的案件，甚至依據亂丟的證據追出偷倒廢棄物的不肖廠商進行法辦，但因為刑責並不重，遏阻的效果並不明顯。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法