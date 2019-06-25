〈台北都會〉柯力推5市場改建 至今無一完成

2019-06-25

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲從第一任期起，力推五大市場改建，但至今五處皆未完工，今年僅大龍市場預計七月竣工、十二月正式開幕，其他四處卻頻出狀況。台北市議員郭昭巖表示，包含環南、南門、第一果菜市場改建，前市長郝龍斌時期就已規劃，但因郝重視與攤商溝通，被柯拿去當政績，如今柯只想搶快完工，才會頻出問題。

五大市場改建，包含環南市場、南門市場、成功市場、第一果菜批發市場（含魚市場）、大龍市場。未料，環南市場、第一果菜批發市場預算不斷追加，其中，第一果菜批發市場甚至還發生漏做環評，導致工程恐延宕。

市府原規劃南門市場、東門市場一併改建，打算將攤販同時安置於向中央租借的「華光特二」基地，但引起雙方攤商不滿。市場處昨表示，目前市府內部還在研擬解決方案，近期會有結果。

而成功市場工程延宕，台北市議員王欣儀今年四月曾質詢指出，鐵皮搭建的成功市場，經歷三十年違法占用道路，好不容易在郝市長任內達成以「半地下化」方式改建，原預計二○一八改建完成，但柯上任後，竟暫緩原規劃案，導致改建工程延宕，之後又追加工程費至十億元，且歷經五次招標，均一再流標，如今要到二○二一年才有可能啟用。

郭昭巖指出，這次環南市場攤商不滿攤位被規劃為縱向，非傳統市場三公尺橫向攤位，影響攤位營業面積，引起攤商抗爭，其實南門市場自治會長王銓國不久前也發現，市場處竟將中繼市場攤位規劃成縱向，未來攤商抗爭恐不斷。

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