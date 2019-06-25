〈台北都會〉台北市環南市場攤商拒抽籤 舉布條批柯強逼

2019-06-25

〔記者蔡思培／台北報導〕環南市場改建案第一期工程預計今年八月中完工，做為臨時安置的中繼市場，時間長達二年，但攤商上週發現，攤位空間設計有問題，不符使用需求，自治會長要求解決後再抽籤。但市場處昨天仍逕自舉辦說明會暨攤位抽籤大會，引發攤商拒絕抽籤並高舉抗議布條，痛批「柯文哲強逼攤商 設計不良吞下去」。

臨時公布72攤上四樓 引爆不滿

更讓攤商不滿的是，原規劃一、二樓安置攤商，昨市場處卻臨時公布，須有七十二攤移到四樓，還直接發出問卷調查，並當場回收。許多攤商不滿表示，根本不知當天會進行問卷調查，也有人因填寫問卷時筆誤，變成無效問卷，有攤商就批評「這是個陷阱！」環南市場自治會代表宮瑞全認為，市場處現在是無所不用其極，要逼攤商就範。

突然做問卷調查 攤商怒批是陷阱

昨抽籤大會現場，攤商不滿聲浪不斷，有攤商批評柯文哲，環南市場改建案第一期八月中要完工，但空間使用問題根本還沒解決，就要強行先抽籤，「他就是要一個政績」。

有攤商更感慨說，未來市場不僅空間小、規劃也不好，還不如繼續留在現在沒冷氣的環南市場，「斥資好多億又怎樣？」「如果機能不好，我們要那個新房子幹嘛？」現場還有許多人舉起印有「柯文哲強逼攤商 設計不良吞下去」、「攤商要生存溫飽要中繼」的抗議字條。

攤商批柯文哲「就是要一個政績」

有菜販擔憂，只要一搬走來客量就會減少，市府若想要攤商搬到四樓，至少應拿出誘因。也有菜販說，過去環南市場配置就是蔬菜類在一樓、魚肉類在二樓，因蔬菜類相較於肉類體積較大，每天需批貨的量也大，若菜販搬到四樓，光排隊等電梯運貨就要許久，「一堆人都在那邊等電梯，根本沒時間做生意！」

市場處宣布停止抽籤 再尋攤商意願

昨天調查結果顯示，三百四十八間菜攤中，僅有六攤願意將攤位移到四樓。北市議員郭昭巖認為，現在環南市場問題還沒解決，政府不應強逼攤商抽籤。宮瑞全也說，攤商不是刁難政府，只是在想辦法活下去。後來市場處參議王夢龍宣布，不進行抽籤，會再尋求移至四樓攤位的攤商意願。

柯忽視民意一覽表

環南市場攤位空間規劃爭議未解決，市場處竟然舉辦抽籤，引發攤商舉布條抗議。 （記者蔡思培攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法