〈台北都會〉台北市「羽您有約」公益賽 所得捐助清寒生

2019-06-24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕運動做公益！台北市政府第六屆「羽球公益賽」昨在台北體育館登場，今年首度由邀請賽改為公益賽，報名人數創新高，共有來自各縣市三百多支隊伍、超過兩千人參賽，報名費所得十萬元將全數捐給財團法人台北市政府教育局幫助清寒學生基金會。

為推動羽球運動發展，增進各校師生情誼，教育局自二○一四年起，和全民羽協、台北市國小及國中學生家長會聯合會合作舉辦「羽您有約」羽球邀請賽。最特別的是，所有裁判全為小學生，讓孩子與大人在比賽過程中換位思考，激盪出不同花火。

「羽您有約」今年邁入第六屆，首度由邀請賽改為公益賽，除一般團體組、趣味聯誼組、國小學生組及貴賓邀請組外，還增設親子組，報名費所得將全數捐助清寒學生。

教育局長曾燦金致詞表示，今年首度改為公益賽，自己也不敢缺席，前天從中國蘇州趕回台灣，雖然搭乘目前正在罷工的長榮航空，所幸沒有受到影響。體育局副局長蔡培林致詞也說，希望參賽者能享受過程，贏得健康、快樂、友誼。

主辦單位表示，今年參賽的校長及家長會長超過上百位，透過校長、教師、家長及學生的羽球聯誼競賽，促進大家運動的習慣，在比賽互動中，更可增進團隊情誼，緊密親師生感情，提升對學校的認同及參與感，更可達到以球會友、校際交流的目的。

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