〈北部〉《桃園》公車停靠區違停 警23天開52罰單

2019-06-24

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園區中正路往來車輛頻繁，兩旁商家林立，停車格經常供不應求，不少車輛違規停在公車停靠區，市府交通局為此於六月起試辦公車行車紀錄器抓違停。交通局表示，目前業者還未提供行車紀錄器影像，然而警方已取締開出五十二張罰單，交通稽查員也舉發違停車輛，盼透過「三管齊下」，改善違停亂象。

客運業者昨表示，已陸續收到司機交給的行車紀錄器影像，由於影片需要另外擷取車輛違規片段，待完成影像整理後，就會交給交通局處置。

中正路試辦 鼓勵公車行車紀錄器舉發

交通局指出，中正路沿線因停車格不夠與路外停車場不足，常見貪圖方便的駕駛人將車違停在公車停靠區，導致公車常得在路中央讓乘客上下車，連帶影響後方車流順暢度。

交通局從本月起，在中正路從大同路至慈文路段試辦公車行車紀錄器抓違停，鼓勵業者七日內舉發在公車停靠區違停者，希望公車停靠區可以淨空，讓公車順利停靠站，保障乘客安全。

交通局公共運輸科長陳家緯表示，目前還沒有業者提供行車紀錄器影像，已請業者協助加強舉發，與此同時，還有稽查人員及警察巡邏會舉發違停車輛。

依停靠位置與時間長短裁罰

陳家緯表示，從一日起至昨天，警方已開出五十二張違停紅單，交通局也將中正路列為拖吊取締重要熱點，要求拖吊業者加強拖吊，同時也派出交通稽查員拍照，再向監理站調車籍資料，行文給車主先行「柔性勸導」。

交通局提醒民眾，若心存僥倖將車子停在公車停靠區，將依「道路交通管理處罰條例」第五十五條或五十六條規定，依停靠位置與時間長短裁罰，分別可處三百至六百元或六百至一千兩百元罰款，若因違停導致公車乘客上、下車時發生事故，還須負連帶責任。

李姓市民表示，常見公車因停靠區被占，將車子停在路中讓乘客上、下車，有時機車騎士為了搶快，會鑽入公車右側，乘客若不注意可能就被撞上，險象環生，倘若公車可停進停靠區，乘客上、下車將更安全。

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