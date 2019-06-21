〈中部〉逾百歲林鐵蒸氣火車頭 整修拚復駛

2019-06-21

〔記者王善嬿／竹崎報導〕阿里山林業鐵路逾百歲的國寶級SL32號蒸汽火車頭，陳列在竹崎鄉親水公園展示廿一年，為讓蒸汽火車頭回歸竹崎車站，阿里山林鐵及文化資產管理處雇用吊車、拖板車等，將蒸汽火車頭及車廂由柴油機關車拖運回嘉市阿里山林鐵車庫園區整理，吸引鐵道迷攝影記錄這歷史性一刻，有人興奮地直呼：「蒸汽火車頭重見天日了！」

竹崎親水公園展示21年

中華民國鐵道文化協會監事許乃懿說，林鐵目前有六輛由美國萊馬公司製造的SHAY火車頭（出借在外），其中，SL32號蒸汽火車頭重廿八公噸，早年行駛於嘉義站至阿里山車站路線，期待經過整理後，恢復動態行駛。

今天上午八點五十分，竹崎高中管樂隊將在竹崎車站奏樂歡送國寶級SL32號蒸汽火車頭，十點半則安排另一輛國寶級林鐵SL25蒸汽火車頭在嘉市北門車站與SL32號蒸汽火車頭相會。

吊掛、拖運回嘉市車庫

阿里山林鐵及文資管理處副處長周恆凱表示，SL32號蒸汽火車頭外觀整修後，規劃回到竹崎車站陳列展示，並評估動態營運的可能性；由於竹崎車站及周邊景觀今年及明年進行施工改善，因此先將SL32號拖至阿里山林鐵車庫園區車庫。

竹崎鄉公所觀光文化課長古月華說，SL-32蒸汽火車頭於公元一九九八年撥借給竹崎鄉公所，一直都放在竹崎親水公園靜態展示，公園因進行水環境景觀工程，本月十日實施封園，阿里山林鐵及文化資產處爭取將林鐵納入世界文化遺產，讓SL-32蒸汽火車回到竹崎車站，公所支持也配合此事，未來公園大門將打造新的入口意象及廣場。

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