〈南部〉小琉球增設配水池 魏明谷：加速進行

2019-06-20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕因應暑假到來，水公司董事長魏明谷昨南下視察小琉球地區，目前有四座配水池蓄水量六千六百噸，水公司斥資一億多元，將增設一萬噸配水池，預計一百一十年底完工，可供應島上居民六至八天用水，魏明谷指示相關單位務必加速進行。

水公司董事長魏明谷關心東港及小琉球地區供水情形，昨南下琉球地區視察蓄水設施及供水整備工程，指示七區處因應暑假即將到來，小琉球供水調配務必謹慎、迅速因應，以提供民眾量足、質優的自來水。

水公司表示，琉球地區用水仰賴牡丹給水廠，自林邊鄉經由十四公里的海底管線，送至琉球鄉供全鄉用水，海底管線日前受到颱風及潮汐大浪衝擊下，一度造成保護套管脫落，已於今年四月修復完成。

水公司處長王明孝指出，目前小琉球地區日平均用水量約三千七百噸，與暑假及節慶用水量相差高達每日一千至二千噸，仰賴島上四座配水池共六千六百噸蓄水量調配用水。

水公司南工處斥資一億多元，將新建一萬噸配水池，卻卡在番仔厝遺址，迄今仍無法動工，原本預計明年底完工，將先推動遺址搶救計畫，整體工程將延後至一百一十年底完工。

董事長魏明谷視察一萬噸配水池用地，指示相關單位務必加速進行，未來可供應島上居民約六至八天用水；立委莊瑞雄也關心東港、琉球地區供水水情，要求水公司確實掌控暑假期間供水無虞。

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