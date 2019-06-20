〈台北都會〉不爭了！ 新北基隆將共同行銷小卷、萬里蟹

2019-06-20

〔記者林欣漢、賴筱桐、陳心瑜／綜合報導〕基隆市、新北市的鎖管（小卷）及萬里蟹的產量之爭，經過連日來的論戰，昨天握手言和，基隆市長林右昌邀請新北市長侯友宜一起來基隆參加鎖管季活動，侯昨天致電林表示會來，允諾兩市共同行銷鎖管及萬里蟹；但林右昌在行銷基隆美食節仍意有所指地說，「漁夫鍋」是基隆的品牌及特色，可以同時吃到小卷、螃蟹及蝦子，「還是基隆的CP值比較高」。

林右昌︰基隆「漁夫鍋」CP值高

基隆市政府昨舉辦「基隆特色美食節」活動，現場展示鯖魚、大明蝦、胭脂蝦、石花凍等海鮮特色食材，林右昌介紹「漁夫鍋」說，這是基隆的品牌及特色，「到萬里可能只是吃到螃蟹而已，來基隆可以同時吃到小卷、螃蟹及蝦子，還是基隆CP值比較高。」現場媒體都感受到林右昌又「虧一下」新北市。

林邀侯友宜來參加鎖管季

林右昌表示，前天已透過幕僚邀請侯友宜來基隆參加鎖管季活動，體驗基隆市舉辦十五年的鎖管季，基隆鎖管季的內容博大精深，「漁夫鍋」就是使用在地的海鮮食材，希望基隆與新北一起合作推廣海鮮、海洋文化。

侯大方回應：我一定參加

侯友宜昨天下午在新北出席活動時，對於基隆市的邀約，他大方回應「我一定參加」，表示只要雙方排好時間就會出席，兩市要並肩作戰，一起行銷小卷和萬里蟹的品牌。

兩市要並肩作戰 創造雙贏

侯友宜說，「右昌市長跟我是好朋友」，大海裡面的小卷、萬里蟹不分基隆或新北，「右昌市長跟我很有默契，我在深澳行銷，他在基隆行銷」，兩地結盟、創造雙贏很好。

另外，侯友宜昨天上午在市政會議表示，新北市希望與基隆、宜蘭、台北、桃園共同合作，共同行銷農特產品及推廣觀光旅遊，「別人好，我們就會更好，別人不好，我們一定也不好。」萬里蟹是一個品牌，包括三點蟹、花蟹、石蟳，都來自基隆與新北外海的西北漁場，新北和基隆可共同行銷，「右昌市長講得也沒錯，基隆的小卷賣得很好，新北幫基隆行銷是應該、合理的。」

兩市的產量論戰源於侯友宜六月初到深澳漁港體驗夜釣鎖管，他表示新北市的小卷產量佔全國一半，後來引起基隆漁民的不服，林右昌反駁並強調基隆行銷鎖管已長達十五年，並「加碼」指新北市自豪的萬里蟹多數產自基隆；新北市後來提出鎖管產量約佔全國四十九％，年產量達三四一四噸，萬里蟹產量佔全國七十％以上，年產量約四百噸，基隆市則未提出相關數據佐證，雙方各說各話。

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